Neve e magia per l’undicesima edizione di Ciaspognam

Niente stelle quest’anno, sono stati i fiocchi di neve a rendere ancora più magica l’atmosfera di Ciaspognam, la ciaspolata in notturna organizzata ieri sera (venerdì 5 gennaio) a Saint-Barthélemy per festeggiare l’inizio del nuovo anno. I partecipanti non si sono fatti scoraggiare e, attrezzati di tutto punto, si sono avventurati lungo il percorso disegnato sulle piste dello sci di fondo e i sentieri innevati.

Dalle 17.30 un susseguirsi di persone hanno iniziato la passeggiata in mezzo alla soffice coltre bianca appena caduta, per un’avventura che ha coinvolto complessivamente - nelle diverse fasce orarie di partenza - circa 280 persone.

Una serata in mezzo al silenzio e alla natura, organizzata dagli operatori turistici della località in collaborazione con le diverse associazioni del territorio, tutti dietro ai fornelli per preparare una vera e propria cena itinerante, iniziata con una serie di antipasti e conclusa con una crostata. In mezzo tante altre succulenti pietanze, dalla vellutata di zucca e patate al bollito di carne, accompagnate da tè, succo di mele, brodo e vin brulé.

Sotto la neve persone di tutte le età, gruppi di amici e famiglie, soddisfatte di aver trascorso una serata piacevole e di aver provato una esperienza inedita. Soddisfatti anche gli organizzatori: «Nonostante il meteo abbiamo avuto ottimi riscontri, siamo felici della serata e delle ultime nevicate che ci hanno permesso di utilizzare anche alcuni sentieri e non solo il tracciato dello sci di fondo. Inoltre le piste del comprensorio sono in perfette condizioni, un fatto non scontato viste le ultime stagioni».

Le due nevicate recenti hanno portato quasi mezzo metro di neve in quota. Saint-Barthélemy ha piste perfettamente innevate e tutti i 32 chilometri sono battuti e aperti al pubblico. Una bella notizia per la seconda metà della stagione, iniziata in modo positivo.