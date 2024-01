Sci nordico: Pellegrino sul podio della generale dopo la Sprint di Davos

Federico Pellegrino torna sul podio della Sprint skating di Davos (Svizzera) e con questo ha conquistato, ieri, anche il terzo posto – in 1h 20’30”0) nella classifica generale del Tour de Ski, attardato di 25”0 dal leader, il norvegese Harald Oestberg Amundsen (1h 20’05”0) e a 14” dalla seconda posizione, occupata dall’altre ‘Norge’, Erik Valnes (1h 20’16”0).

In finale, dietro a un imprendibile e in stato di forma stellare, francese Lucas Chanavat, Federico Pellegrino (Fiamme Oro) si gioca la seconda piazza con lo svedese Edvin Anger, che ha la meglio sul poliziotto di Nus, che con il terzo posto sale sul podio per la dodicesima stagione consecutiva (17 vittorie, 18 secondi e otto terzi posti). Dopo il sesto posto nelle qualifiche contro il cronometro, Federico Pellegrino vince la seconda batteria dei quarti, con lo stesso tempo del norvegese Ansgar Evensen; poi, è secondo nella prima semifinale, sulle code degli sci di Lucas Chanavat. Eliminati nei quarti il giovane cuneese Martino Carollo e Elia Barp, che chiudono rispettivamente al 14° e 15° posto.

Oggi conclusione della tappa elvetica con la 22 km Inseguimento in tecnica classica; poi, il ritorno in Italia, il 6 e 7 gennaio, in Val di Fiemme (Trentino). Programma gare in Valle d’Aosta Il Campionato italiano Junior, Giovani e Aspiranti, Sprint e Inseguimento, di Brusson del 13 e 14 gennaio, sono spostate a Bionaz, stesse date, organizzazione dello Sc Bionaz Oyace. Lo Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, in programma l’8 gennaio, a Valgrisenche, è spostato a Courmayeur, organizzazione sempre affidata allo Sc Crammont MB.