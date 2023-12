Ciclismo: Careri e Cottin si classificano primi, Giangrasso terza nella tappa di European Cup di Albiate

Negli Under 15, Michel Careri (Guerciotti Salus Development) ha vinto la gara con un tempo di 24’53”, seguito dal compagno di squadra Matteo Jacopo Gualtieri (Guerciotti Salus Development) con 25’00”, e Lucio Baccini (Ale Cycling Team) con 25’48”. Nel settore femminile, il successo è stato di Beatrice Maifré (Melavì Tirano Bike), mentre Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) si è classificata al 7° posto.

Nella categoria Under 17 Donne, Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus Development) si è piazzata al terzo posto con un tempo di 27’52”, mentre la gara è stata vinta da Elisa Bianchi (Guerciotti Salus Development) con 27’03”, seguita da Nicole Azzetti (ZanolinQ36.5 Sudtirol) con 27’33”.

Nella competizione Under 23 Donne, la vittoria è andata a Valentina Corvi (40’08”), mentre Giulia Challancin (VallerBike) si è classificata al 7° posto con un tempo di 44’23”. Nel settore maschile, Luca Paletti (Naz. Italia) ha vinto con 47’35”, mentre Andrea Carbone (Dotta Bike Racing Team) è giunto 15° con 52’08”.

Tra gli Juniores, Giacomo Serangeli (Naz. Italia) si è posizionato al primo posto con 42’43”, mentre Kristian Blanc (Salus Cx Academy) ha raggiunto il 24° posto con 47’06”.

Nei Master Fascia 3, la vittoria è stata conquistata da Corrado Cottin (Team Benato) con un tempo di 41’53”, seguito da Marco Stoppa (Veloplus) con 44’09” e Angelo Tosi (Vc Casalese) con 44’15”.

Nella nona tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, svoltasi sabato 23 dicembre ad Antwerpen (Belgio), Filippo e Mattia Agostinacchio non hanno ottenuto risultati particolarmente positivi. Negli Under 23, Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) si è classificato al 26° posto con un tempo di 51’37”, mentre nei Juniores, Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) è arrivato 26° con il tempo di 44’08”, a seguito di una caduta, in una gara vinta dal francese Aubin Sparfel (41’19”).