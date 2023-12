Sci alpino: Sala e Bisello si aggiudicano lo Slalom Fis Junior di Pila

Duecento concorrenti, questa mattina, sulla Châtelaine di Pila, per l’esordio del circuito regionale Cva, con uno Slalom Fis Junior, organizzato dallo Sc Pila, che ha visto imporsi Margherita Sala e Pietro Bisello.

Al femminile, miglior crono in entrambe le manche e netto successo di Margherita Sala (Sc Crammont MB; 1’23”51), a precedere la compagna di sodalizio, Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’25”34) e, in risalita di una posizione, a completare il tris dello Sc Crammont MB, Carlotta Paletti (1’25”61; 1° Aspiranti). Al quarto posto, l’astigiana dello Sc Sestriere, Emma Bastita (1’26”12; 2° Aspiranti) e, quinta, Anaïs Nieroz (Sc Pila; 1’26”22; 3° Junior).

A completare il podio Aspiranti, 6°, la canavesana Alice Anese (1’26”70). Prime due posizioni ‘in congelatore’ già nella prima manche, con miglior crono in entrambe le discese di Pietro Bisello (Sc Gressoney MR; 1’21”13) davanti a Filippo Segala (Sc Aosta; 1’21”71), con terzo, in risalita dalla sesta piazza, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’21”90). Quarto, e primo Aspiranti, il milanese tesserato in Piemonte, Edoardo Simonelli (1’22”04) e, quinto, Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’22”08). Completano il podio Aspiranti, 6°, Peter Corbellini (Club de Ski; 1’22”15) e, 8°, Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’22”77). Domattina, sempre a Pila, si replica, con il secondo Slalom Fis Junior del programma.

Coppa del Mondo Sci nordico

Finisce ai quarti di finale per Federico Pellegrino (Fiamme Oro), la Sprint in skating della Coppa del Mondo di Fondo, a Trondheim (Norvegia). Unico azzurro a superare lo scoglio delle qualifiche contro il cronometo con il 22° tempo, è quarto nella seconda batteria dei quarti, Federico Pellegrino (Fiamme Oro) per una classifica assoluta che recita 20° posto. Cinque norvegesi e un francese a disputarsi la finale, vittoria di Johannes Hoesflot Klaebo davanti al transalpino Lucas Chanavat e al connazionale Harald Oestberg Amundsen.

EC Sci alpino

Slalom di Coppa Europa di Sci alpino femminile, questa mattina, in Valle Aurina (Alto Adige), vinto dalla svizzera Nicole Good (1’32”30; già al comando a metà gara). Quarto e quinto posto alle azzurre Emilia Mondinelli (1’33”24) e Lucrezia Lorenzi (Cse; 1ì33”32); 17° Anita Gulli (Cse; 1’34”77); 21° Annette Belfrond (Cse; 1’35”47); all’esordio nel circuito continentale, 46° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’39”44); non ha concluso la seconda manche, Martina Perruchon (Cse); out nella prima metà di gara Giorgia Collomb e Tatum Bieler, entrambe del Cs Carabinieri.