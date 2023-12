Biahtlon: Didier Bionaz nei 'venti' della Sprint di Lenzerheide

Ottima prestazione di Didier Bionaz, questo pomeriggio, nella Sprint di Coppa del Mondo, a Lenzerheide (Svizzera) che con un errore al poligono conquista un piazzamento nei migliori venti della classifica; tutti e cinque gli azzurri staccano il pass per l’Inseguimento, in programma, domani, dalle 14.40, se seguire la gara femminile, in programma alle 12.45.

Perfetto nel tiro a terra, Didier Bionaz (Cse; 24’41”5; 0 1) commette un errore nella sessione in piedi e conclude in 19° posizione, a precedere, 20°, di 2”3, il compagno di squadra Tommaso Giacomel (24’41”5; 2 1).

Quattro tedeschi e due norvegesi nelle prima sei posizioni, con vittoria del germanico Benedikt Doll (23’15”8; 0 0) davanti al ‘Norge’ Johannes Thingnes Boe (23’21”2; 1 0) e al connazionale Philipp Nawrath (23’52”6; 1 0). Gli altri azzurri che si qualificano per l’Inseguimento: 32° Elia Zeni; 33° Patrick Braunhofer; 47 Lukas Hofer.