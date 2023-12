Sci alpino: Cinque atleti dei sodalizi valdostani nel "dieci" del Top 50 a Pila

Le non buone condizioni meteo costringono gli organizzato, lo Sc Aosta, agli straordinari e a stravolgere il programma dell’edizione 2023 del Top 50 – Pdh Cup, riservata alla categoria Children, a Pila (Valle d’Aosta), mettendo in scena due Slalom, format che vede Alyssa Borroni, Maria Luisa Pene Vidari, Cecilia Sessarego Catalisano. Ginevra Sisto Besozzi e Thomas Carrozza conquistare un piazzamento nei migliori dieci della classifica.

Allievi * Al femminile, doppietta altoatesina grazie a Anna Trocker (1’47”20) e Arianna Putzer (1’47”44), con terza la trentina Azzurra Ines Leonardi (1’47”72). Al 10° posto Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’52”50). Anche al maschile si registra una doppietta altoatesina, con Philip Ploner (1’46”92; tesserato per lo Ski College Veneto) e Matthias Mahlknecht (1’48”03) e terzo il livornese, tesserato in Veneto, Ascanio Simoni (1’48”06). Sesta posizione a Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’48”94); 11° Mattia Contino (Sc Aosta); 16° Edoardo Ceroni (Sc Courmayeur MB).

Ragazzi * Nella competizione in rosa, successo della milanese, tesserata in Piemonte, Benedetta Rosa Ranieri (1’40”54), a precedere la croata Kim Vrdoljak (1’43”29) e la torinese, d’origine ligure, Ludovica Vottero (1’44”00). Al 5° e 6° posto Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’45”31) e Maria Luisa Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’45”33); 10° Cecilia Sessarego Catalisano (Club de Ski; 1’47”46). Nei maschietti s’impone il romano, tesserato in Veneto, Tommaso Zanardi (1’42”85), seguito dal ticinese, tesserato nel comasco, Leopoldo Filippo Pignaton Fagnani (1’43”62) e dal triestino Tommaso Dagri (1’43”99). In 17° e 19° posizione Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’48”39) e Umberto Chiozza (Club de Ski: 1’48”95).

Domani, seconda e conclusiva giornata di gare, con programma e specialità ancora da definire in base alle condizioni meteo e del manto nevoso.