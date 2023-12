Ranieri domina lo slalom Ragazzi, gara maschile a Zanardi

Tanta pioggia alla vigilia, acqua ancora questa mattina all’alba, anche ad alta quota. Situazione piuttosto complessa a Pila, per la prima giornata di Top 50, evento di sci alpino che coinvolge circa 320 atleti italiani e stranieri delle categorie Ragazzi e Allievi.

Viste le condizioni e il manto decisamente soffice, l’organizzazione dopo un sopralluogo alle 6.30 del mattino ha deciso di cambiare il programma e di proporre uno slalom anche per gli Allievi.

Tutti tra La Nouva e La Châtelaine per due gare tra i pali stretti portate a termine nonostante le difficoltà. In mezzo alle buche hanno vinto Ranieri, Zanardi, Trocker e Ploner.

Tommaso Zanardi

RAGAZZI - La piemontese Benedetta Rosa Ranieri (Limone) ha dominato la gara femminile. Prima già dopo la manche iniziale, ha chiuso in 1’40”54 e preceduto la croata Kim Vrdoljak (1’43”29) e l’altra piemontese Ludovica Vottero (Borgata Sestriere) in 1’44”00. In campo maschile successo più risicato per Tommaso Zanardi (18 Cortina) che ha completato le due manche in 1’42”85; a completare il podio Leopoldo Pignaton Fagnani (1’43”62) e Tommaso Dagri (70; 1’43”99).

ALLIEVI - Doppietta altoatesina nello slalom femminile. A vincere è stata Anna Trocker (Seiser Alm), in rimonta di una posizioni (1’47”20), davanti alla corregionale Arianna Putzer (Gardena) in 1’47”44. Terzo gradino del podio per Azzurra Ines Leonardi (Sporting Campiglio), leader della prima manche, arrivata in 1’47”72. La gara maschile è stata dominata da Philip Ploner (Ski College Veneto), capace di chiudere le due manche in 1’46”92; alle sue spalle Matthias Mahlknecht (Gardena) in 1’48”03 e Ascanio Simoni (18 Cortina), sul traguardo con il tempo complessivo di 1’48”06.

Domani seconda giornata di gare, con lo sguardo ancora una volta alle previsioni meteo. Il programma verrà confermato durante la riunione dei capisquadra delle 18.30.

LE CLASSIFICHE