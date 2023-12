Ciclismo: Filippo Agostinacchio spicca nella tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole

Fine settimana impegnativo e denso di appuntamenti per i ciclocrossisti valdostani, in particolare per Filippo Agostinacchio, che fornisce una buona prestazione nella tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole (Trentino), che come caratteristica ha un tracciato innevato.

La vittoria è andata all’olandese Joris Nieuwenhuis (1h 00’19”) che precede un pokerissimo di belgi, capeggiati da Niels Vandeputte (1h 01’20”).

Il migliore degli azzurri, 18°, Federico Ceolin. Al 24° posto Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 1h 08’06”).