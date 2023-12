Sci nordico: allo Sc Drink il Trofeo Pays du Grd-St-Bernard a Flassin

In palio, per la classifica per società, il Trofeo Pays du Grand-Saint-Bernard, vinto dallo Sc Drink, davanti al Gs Godioz e allo Sc Amis de Verrayes.

A livello individuale, successi di Sophie Bonin, Enea Bortolotti, Martina Bisson, Yannick Farinet, Corinne Beltrami e Matteo Arlian.

Categoria Senior/Giovani * 7,5 km f / 10 km m – Ind. tl – Al femminile doppietta dello Sc Drink, grazie a Corinna Beltrami (24’06”4) e Claire Frutaz (24’46”3), con terza Vittoria Cena (Gs Godioz; 25’02”6), atlete che occupano per intero il podio Aspiranti. In campo maschile, successo dello Junior Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 26’30”3), a precedere l’Aspirante Fabio Restano (Sc Drink; 27’02”6) e il migliore tra i Senior, Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 27’26”4). Quarto posto per il secondo Aspiranti, Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo; 27’54”4) e, quinto, piazza d’onore tra gli Juniores, Javier Ducret (Sc Drink; 28’34”3). A completare il podio Junior, 9°, Dennis Perrin (Ski Team Torgnon 2.0; 29’41”6) e, negli Aspiranti, 6°, Mattia Saracco (Sc Brusson; 28’44”9).

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – Ind. tl – Un duo della Polisportiva Pollein al vertice della competizione femminile, con Martina Bisson (13’13”2) e Amélie Fragno (13’43”1), e terzo posto a Julie Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0; 13’47”5). Nei maschi, successo di Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 14’08”3), seguito da Orlando Carraro (Sc Brusson; 14’21”8) e da Aron Benetti (Sc Gran Paradiso; 14’37”9).

Categoria Ragazzi – 3 km f / 4 km m – Ind. tl – A imporsi è Sophie Bonin (Gs Godioz; 9’12”0), su Elody Vittaz (9’20”2) e Nicole Imperial (9’58”2), dello Sc Amis de Verrayes. Al maschile, gradino alto del podio a Enea Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 12’30”8), seguito da Jospeh Bisson (Pol. Pollein; 13’11”7) e Christophe Viérin (Sc Drink; 13’20”7)."