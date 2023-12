Martedì 12 e mercoledì 13 la terza edizione di Top 50

Sono 320 gli atleti iscritti alla terza edizione del confronto internazionale di sci alpino “Top 50”, in programma a Pila (Valle d’Aosta) martedì 12 e mercoledì 13 dicembre. Ancora una volta grande risposta da parte degli sci club italiani e d’oltralpe, curiosi di misurarsi dopo la lunga preparazione estiva e autunnale.

All’evento ideato dallo sci club Aosta e dalla rivista Race ski magazine sono attesi i migliori Ragazzi e Allievi d’Italia, scelti dall’organizzazione sulla base delle classifiche Race Future Club e Podhio Race Generation che riassumono i risultati della passata stagione. A loro si aggiungono oltre 50 coetanei stranieri che hanno chiesto di poter prendere parte all’evento. Gli atleti arriveranno da tutta Italia, dalla Francia (Pirenei e Mont Blanc), dalla Svizzera (Valais), dalla Croazia e dal gruppo Apex 2100, che fa base a Tignes e che porterà in Valle d’Aosta sciatori in rappresentanza di Gran Bretagna, Polonia, Australia, Stati Uniti, Canada, Cile, Olanda e Spagna.

Oggi - domenica 10 dicembre - i primi arrivi a Pila, lunedì giornata di allenamento per circa 200 iscritti, poi la riunione dei capisquadra che aprirà il programma agonistico di Top 50. Martedì 12 dicembre gli Allievi gareggeranno in gigante sulla pista Bellevue. Prima manche per tutti, seconda manche con inversione solo dei migliori 30. I Ragazzi invece si ritroveranno sulla Nuova per lo slalom speciale. Il giorno seguente categorie e specialità invertite: gigante Ragazzi sulla Bellevue e slalom Allievi sulla Nouva. Al termine le premiazioni sulla terrazza dell’Hermitage. Inizio delle gare di gigante previsto per le 10, slalom alle 10.15.