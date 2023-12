Sci nordico: De Fabiani e gli azzurri quarti nella Staffetta di Gällivare

Seconda giornata di gara di Coppa del Mondo di Fondo a Gällivare, in Svezia, con gli atleti impegnati nella Staffetta mista 4x7.5 km, con l’Italia che conclude al quarto posto, a poco più di 6” dal podio.

Prime due frazioni in tecnica classica affidate a Davide Graz (18’58”4; 8°) e Francesco De Fabiani (Cse; 19’02”1), che transita al cambio in quarta posizione, con un ritardo di 9”3 dalla testa della corsa. Poi, le due frazioni in skating, con Paolo Ventura (Cse; 17’12”3), settimo tempo parziale e sesto posto per l’Italia e, a chiudere, l’Under 23 bellunese Elia Barp (17’22”0) avvia la rimonta che lo porta ai piedi del podio, con il tempo complessivo di 1h 12’34”8. A imporsi è il quartetto norvegese – Paal Golberg, Martin Loewstroem, Simen Hegstad Krueger, Jan Thomas Jenssen -, al traguardo in 1h 11’50”5, davanti alla Svezia (1h 12’0729) e alla Germania (1h 12’28”6).

Snowboard Coppa del Mondo

Prima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross, oggi, a Les Deux Alpes (Francia) e subito Michela Moioli (Cse) sul secondo gradino del podio alle spalle della francese Chloé Trespeuch, con terza l’australiana Belle Brockhoff e quarta la tedesca Jana Fischer. Non si era qualificata per le batterie di finale e conclude al 27° posto Francesca Gallina (Cse).

In campo maschile successo del canadese Eliot Grondin, seguito dall’austriaco Alessandro Haemmerle e dallo spagnolo Lucas Equibar. In 8° posizione Omar Visintin; 9° Lorenzo Sommariva; 23° Michele Godino; 27° Matteo Menconi; 30° Tommaso Leoni, tutti atleti del Centro sportivo Esercito. Esclusi dai 32 delle batterie, eliminati in qualifica: Niccolò Colturi e 56° Filippo Ferrari (Cse); non ha concluso la gara Devin Castello (Aosta Snowboard club).