Ciclismo: Bottino pieno dei valdostani nel Cx d’Autunno a Casalecchio di Reno

Chiusura del trittico del Master Cross Emilia Romagna nel Ciclocross d’Autunno Casalecchio di Reno (Bologna), con i valdostani assoluti prim’attori di giornata, a conquistare il gradino più alto del podio con Filippo e Mattia Agostinacchio e Elisa Giangrasso e Michel Careri, questi ultimi due che s’impongono anche nella classifica generale.

Negli Open maschile, vittoria di Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 55’37”) a precedere nettamente Tommaso Ferri (Fai Airoport; a 2’29”) e Filippo Cecchi (Bike Academy; a 3’39”). Al femminile successo di Eva Lechner (Ale Cycling; 41’14”) davanti alla compagna di sodalizio Lucia Bramati; terza Giada Borghesi (La Pierre; a 1’01”).

Negli Juniores, successo per Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 38’46”) a precedere il compagno di squadra Tommaso Bosio e Mattia Rinaldi (A favore del Ciclismo).

Negli Allievi Donne secondo anno, vittoria di Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus Development; 36’12”), seguita da Valentina Bravi (A favore del Ciclismo; a 9”) e a Elisa Corradetti (Team di Federico; a 1’29”). Negli Esordienti secondo anno, s’impone Michel Careri (Guerciotti Salus Developmente; 26’44”) su Lucio Baccini (Ale Cycling; a 8”) e Leonardo Manfredi (A favore del Ciclismo).

Ciclocross

Nel Ciclocross di Solbiate, oggi, valido quale Campionato provinciale, negli Juniores, vittoria di Nicholas Travella (Fas Airport); 9° Kristian Blanc (Salus Cx Academy). Negli Open Donne, piazza d’onore di Giulia Challancin (VallerBike) alle spalle di Katia Moro (DottaBike). Nei G6 femminile, terzo posto di Amélie Cerise (Orange Bike Team), nella gara vinta da Elisa Traldi (Sporteven) davanti a Federica Rusan (Mtb Falchi Blu).

Quinta prova della Coppa Piemonte di Ciclocross, oggi, a San Francesco al Campo (Torino). Nella categoria Open, 2° assoluto e 1° U23 Andrea Carbone (Dotta Bike), nella gara vinta da Marco Pavan (Team Cingolani), con terzo il secondo U23, Andrea Tibaldi (Overall Tre Colli). Negli Juniores Donne, successo di Chantal Cuaz (Racconigi Cycling Team), davanti a Rebecca Cola, vittoria che permette alla valdostana di incrementare il vantaggio in classifica generale. Negli Allievi, settimo posto assoluto, terzo del secondo anno, per Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), nella gara vinta da Nicola Cerame (Dp66).