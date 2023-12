Undici gare nella prossima stagione di Défi Vertical e Tour Trail Valle d’Aosta

Sei vertical e cinque trail nei prossimi calendari di Défi Vertical e Tour Trail Valle d’Aosta, definiti nell’ultima riunione dei giorni scorsi. Tra le tante conferme, non mancano alcune novità. Entrano a far parte dei circuiti il Trail delle Macine, previsto per il 21 settembre a Pontey, e il Sugar Vertical (Pollein-Pila) del 19 ottobre, che chiuderà la stagione e ospiterà le premiazioni finali.

TOUR TRAIL - Le prime quattro tappe dello scorso anno verranno riproposte nello stesso ordine. Apertura con il Castle’s trail il 9 marzo, il Traverse trail si correrà il 6 aprile, poi Torgnon Pink trail il 25 maggio e il Licony trail l’8 giugno. Finale a Pontey il 21 settembre.

DÉFI VERTICAL - Anche in questo caso confermati i tradizionali appuntamenti. Apertura il 1° maggio con il Vertical Fénis, a seguire Finestra di Cignana il 1° giugno, Saint-Marcel il 15 giugno, Courmayeur Mont Blanc il 3 agosto, Scalata al Bivacco Cravetto il 25 agosto e chiusura con il Sugar vertical.

Il Tor Avril, gara amica, si disputerà come sempre il 25 aprile.