CpI Sci nordico: N. Laurent prima, Cassol seconda nella Sprint tl di S. Caterina (SO)

Larga partecipazione straniera nella Sprint in tecnica libera; al femminile, vittoria di Nadine Laurent davanti a Federica Cassol; sempre al femminile, quarto posto di Virginia Cena nella gara riservata alla Juniores; nei maschi, terzo posto di Mikael Abram.

Categoria Seniores * CpI Sprint tl – Miglior tempo nelle qualifiche contro il cronometro; prima nella prima batteria dei quarti e in semifinale, Nadine Laurent (Fiamme Oro) fa l’en-plein, vincendo anche la finale, a precedere Federica Cassol (Cse) e, terza, Nicole Monsorno. Quarto posto per Martina Bellini (Cse); eliminata in semifinale Emilie Jeantet (Cse); 23° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy). In campo maschile, vittoria di Michael Hellweger, seguito da Giacomo Gabrielli (Cse) e da Mikael Abram (Cse), con quinto Martin Coradazzi (Cse) e 6° Francesco Manzoni (Cse); eliminati nei quarti di finale Federico Bonino (Gs Godioz; 20°) Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 29°).

Categoria Juniores * CpI Sprint tl – Quarto tempo in qualifica, prima nella seconda batteria dei quarti e seconda in semifinale, Virginia Cena (Fiamme Gialle) conclude al quarto posto la finale, nella gara vinta da Maria Gismondi davanti all’andorrana Gina Dal Rio e Iris De Martin Pinter. Non superano lo scoglio dei quarti di finale Giorgia Saracco (Sc Brusson; 15°) e Virginia Cena (Gs Godioz; 21°). Al 43° posto Claire Frutaz (Sc Drink); 52° Corinne Beltrami (Sc Drink); 54° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso); 57° Emilie Gontier (Sc Drink); 62° Martina Tullia Trentin (Sc Drink). In campo maschile, fa segnare il quarto tempo in qualifica; poi, è secondo nei quarti di finale, ma non supera il taglio in semifinale, Tommaso Cuc (Cs Carabinieri) e chiude 12°; 25° Mattia Saracco (Sc Brusson); 28° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy). La vittoria è andata a Davide Ghio; eliminato nei quarti Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy); 44° Fabio Restano (Sc Drink); 52° Matteo Maniezzo (Sc Drink); 54° Javier Ducret (Sc Drink).

CdM Sci nordico

Buona prestazione degli azzurri oggi a Gallivare (Svezia) nella 10 km Individuale in tecnica libera, gara della Coppa del Mondo di Fondo, con quattro atleti nei migliori trenta e, il quinto, conclude in 31° posizione. Il migliore degli italiani è 17°, Francesco De Fabiani (Cse; 22’39”1), a 42”4 dal vincitore. Al vertice della classifica un poker di norvegesi – nazione che ne piazza sette nella ‘Top ten’ -, capeggiato da Paal Golberg (21’56”7). Per gli azzurri, 22° Davide Graz; 24° Elia Barp (2° Under 23); 29° Paolo Ventura (Cse); 31° Simone Daprà). Chiusura della due giorni svedese domani, con in programma le Staffette: alle 12, la 4x7,5 km mista maschile (prime due frazioni in classico; le altre due in skating).