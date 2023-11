Ciclismo: Filippo e Mattia Agostinacchio fanno doppietta nel 3° Gran Premio Valfontanabuona

Open maschile, Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 58’08”; anche primo Under 23) ha ragione nella volata a due, per un secondo, su Gioele Bertolini (Fas Airport Services Guerciotti; 58’09”), con terzo Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli; 59’08”). In campo femminile, successo di Eva Lechner (Ale Cycling; 42’35”), davanti a Valentina Corvi (Fas Airport; a 19”) e a Rebecca Gariboldi (Team Cingolani; a 56”). In 11° posizione, 5° Under 23, Nicole Pesse (Fas Airport Services – Guerciotti; a 2’41”); 19° Giulia Challancin (( ; a 3’47”)

Negli Juniores maschile, vittoria di Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli), che chiude la sua fatica con il tempo complessivo di 40’08”, a precedere Mattia Proietti Gaglairdoni (40’11”) e Giacomo Serangeli (40’14”); 26° Kristian Blanc (Salus Cx Avademy; a 3’51”).

Nei Master Fascia 3, successo di giornata e maglia rosa-avion di capoclassifica delle generale a Corrado Cottin (team Benato) che ha preceduto Mario Quattrini (Fiormonti Team) e Sandro Gentili (Race Moutain Folcarelli).

Ciclocross

Ciclocross del cinquantennio, oggi, a Bulciago (Lecco), dove si registrano le belle vittorie di Andrea Carbone e Micher Careri nelle rispettive categorie.

Negli Open maschile, terzo posto assoluto, primo U23, Andrea Carbone (Dotta Bike Racing Team), preceduto da Luca Colnaghi (Green Project) e Andrea Martinelli (Team LaPierre).

Negli Allievi Donne secondo anno, quarta piazza di Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus Development), nella gara vinta da Elisa Bianchi (Guerciotti Salus Development) davanti a Valentina Braci (A favore del Ciclismo) e a Matilde Maisto (Montegrappa).

Negli Esordienti maschile, ancora una volta sul gradino alto del podio Michel Careri (Guerciotti Salus Development), sodalizio che completa la doppietta grazie al secondo posto di Matteo Jacopo Gulatieri, con terzo Matteo La Capria (Melavì Tirano). Al femminile, successo di Beatrice Maifré (Melavì Tirano), che precede Giorgia Sardi (GagaBike) e Eva Ghilotti (Team Rebel). Al quinto posto Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).