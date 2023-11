Sci. Super G, dieci anni e non sentirli

Dieci anni fa a Courmayeur nasceva il Super G, il primo Italian Mountain Club delle Alpi. Il primo club a nascere sulle nevi italiane che è diventato sinonimo di après-ski riuscendo a rivoluzionare l’immaginario giovanile legato alla montagna. La “creatura” degli imprenditori Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini, fondatori di 5 Club, è cresciuta, e ha cambiato il panorama dell’intrattenimento sulle piste.

“Un compleanno importante che segna un solco tra un prima e un dopo” spiega Andrea Baccuini. “Nell’ultima decade abbiamo colto l’opportunità di offrire qualità, piacere, comodità tailor-made a chi in montagna non se li aspetta ma se li merita, sviluppando con dedizione e sacrificio una proposta evoluta di accoglienza e proponendo solo il meglio dei servizi di alta gamma. È il momento di festeggiare questa Rivoluzione, e mostrare quale sarà il futuro”.

La prima novità è l’ingresso del Meraviglioso – Italian Singing Restaurant dentro Super G. Un innesto tra i due brand che porta a 1800 metri di altitudine la formula vincente – l’eat-ertainment – del locale di Porto Cervo. Contestualmente, il Super G investe sempre di più nell’après-ski, con l’ingresso di nuovi partner e un palinsesto di appuntamenti che promette di far ballare l’inverno. La casa della migliore scena clubbing internazionale riapre i battenti con un’inaugurazione in grande stile.

“In questi dieci anni il Super G si è attestato non solo come un club, ma come un format diurno a misura di divertimento, perfetto per i giovani, diventando un punto di riferimento a livello internazionale in una fase in cui si affacciano, sul mercato, nuovi modi per vivere la montagna, anche legati all’entertainment e alla musica”, conferma Roberto Rota, sindaco di Courmayeur.

“Con Super G puntiamo tutto sull’intrattenimento daylight, per far godere con tutti i sensi della rotondità del sole, del colore bianco della neve, della soddisfazione del buon cibo, del conforto dell’amicizia, delle note dei live e dei battiti dei migliori dj e party makers” continua Andrea Baccuini. “Ora grazie all’ingresso di Meraviglioso possiamo differenziare la nostra proposta: da un lato siamo la casa della Generazione Z, che si potrebbe ribattezzare “Après-Ski Generation”, e che viene qui per vivere e condividere esperienze introvabili altrove. Dall’altro, apriamo la porta al pubblico che cerca il fine dining – la cosiddetta “Upscaling Generation” – dopo una giornata sulle piste, con un ristorante che unisce l’identità culinaria dello chef stellato Andrea e la musica dal vivo nello stile di Meraviglioso”.

“Questa evoluzione in soli 10 anni è una conferma della bontà di un’intuizione che abbiamo avuto frequentando i mountain lodge canadesi e francesi: abbiamo voluto importare questa idea adattandola a un contesto unico come quello di Courmayeur” racconta Giacomo Sonzini.

E questo è solo l’inizio: Super G – Italian Mountain Club e Meraviglioso - Italian Singing Restaurant sono due anime in espansione, due format vincenti che puntano ad altre località montane e marittime, con aperture programmate nei prossimi anni.

L’après-ski di apertura: un kickoff lungo tre giorni

Nel weekend di Sant’Ambrogio si inaugura l’inverno nel segno del decennale del Super G. Ad aprire le danze, giovedì 7 dicembre, è Allez Allez Rosé, il format di intrattenimento dedicato al rosé, con i calici di Whispering Angel, il vino rosato provenzale promotore dell’evento. L’8 dicembre si prosegue con il ritmo di X Guest, format di après-ski a firma di Ploom.

Il clou è sabato 9 dicembre: all’après-ski spazio a Il Pagante, ospite annuale dell’inverno di Super G, al quale ha reso omaggio nel testo e nel video della hit Settimana Bianca (“Metto giù gli sci, vado al Super G / Fuori fa freschino, faccio l'après-ski”). Il duo milanese porta in consolle i brani dance che hanno ispirato già due generazioni, dai tormentoni invernali a quelli estivi, oltre a diversi featuring. Un momento dance powered by The Organics - Redbull.

Inizia così una stagione da campioni, raccontata dalla maglia numero 10 ispirata alla nazionale azzurra, fatta realizzare per festeggiare il decennale: un segno distintivo per tutti i dj guest che si esibiranno in consolle a Super G, simbolo dell’après-ski nazionale.

Meraviglioso e Super G: il binomio perfetto

Nel 2022 a Porto Cervo è nato il Meraviglioso, una piazzetta e una terrazza d’eccezione dove gustare cucina fine dining, brindare con gli amici, sincronizzare i battiti con le note dei performer e delle band che si esibiscono live per gli ospiti, richiamando il mood dell’italianità per eccellenza. Questo stile viene importato all’interno del Super G, e prende posto nella terrazza powered by Mastercard che viene affidata alla regia di Andrea Berton, già resident chef dei ristoranti targati 5 Club, che dal 1997 “colleziona” stelle Michelin. Per tutta la stagione si alterneranno 38 live performance – The Casheless powered by Mastercard e Maximum Live Band powered by Ferrari Trento – dando vita ad un palinsesto musicale che si fonde con le proposte food per un’esperienza unica. Meraviglioso porta con sé, a Courmayeur, anche colori e atmosfere: la sala interna del ristorante è stata trasformata in una lounge che richiama le nuances della Terrazza Priceless di Porto Cervo, sempre supportata da Mastercard.

La proposta del weekend di apertura

Fin dal weekend di apertura – 7, 8 e 9 dicembre – Meraviglioso dimostrerà di meritare appieno la denominazione di Italian Singing Restaurant: spazio al format The Cashless, la formula di eat-ertainment powered by Mastercard, main partner della proposta ristorativa di 5 Club. Lorenzo Zambianchi sarà pronto a soddisfare tutte le richieste degli ospiti: approda a Meraviglioso la “carta delle canzoni” via app, in aggiunta a quella del ristorante, sviluppata in collaborazione con Mastercard, e dalla quale sarà possibile scegliere il brano da dedicare alla persona del proprio cuore, che verrà interpretato dal live performer presente sul palco.

Après-ski: dj set e format

Il club quest’anno darà vita a cinque format après-ski differenti, ognuno con il suo mood: The Organics powered by Redbull, che supporta l’opening party dei 10 anni con Il Pagante; Après-Ski generation a cura di Tequila Patrón, con 10 dj set; X Guest con 10 guest dj powered by Ploom; Allez Allez Rosé, supportato da Whispering Angel, con 8 dj set, e F**k Summer, a cura di Heineken Silver, con 6 dj set. Completa il palinsesto Aperol Orange Wave powered by Aperol Spritz, con 6 dj set.

Slopes: new edition

Super G crea ogni anno un instant magazine, che fotografa mood e tendenze della stagione invernale, la musica live, i riti dell’”Après-ski Generation” di cui è diventato la voce: è Slopes, un esperimento editoriale unico sulle Alpi. Il prossimo numero celebra i 10 anni del club ospitando partner, stakeholder e artisti, importanti firme del giornalismo e un approfondimento sul tema dell’intelligenza artificiale, il grande tema che sta rivoluzionando il panorama artistico e musicale. A partire dalla cover, realizzata proprio con un programma di grafica generativa: rappresenta una donna libera, indipendente, orgogliosa, che incarna pienamente l’identità del Super G.

I partners 2023-2024

Super G crede e investe nel rapporto con i partner e ne fa un vero e proprio cavallo di battaglia: “da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”. La stagione 2023-2024 è supportata da Mastercard, Ferrari Trento, Veuve Clicquot, Tequila Patrón, Ploom, The Organics by Redbull, Aperol Spritz, Whispering Angel, Heineken Silver, Grana Padano, Ford, Sanpellegrino e Acqua Panna, Colmar, MC2 Saint Barth, Acqua di Parma, Ethimo, Julius Meinl e Febal Casa.