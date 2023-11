Ciclismo: Pesse e Careri sul podio di categoria al Turin International Cyclocross Posta in arrivo

Negli Open Donne, successo di Eva Lechner (Ale Cycling; 49’12), che precede Carlotta Borrello (Dp66; 49’25”) e Rebecca Gariboldi (Team Cingolani; 49’39”). In sesta posizione, terza Under 23, Nicole Pesse (Fas Airport Services – Guerciotti; 50’57”); 17°, 8° U23, Giulia Challancin (VallerBike; 54’09”); 25°, 8° Junior, Chantal Cuaz (Racconigi Cycling Team; 47’39”). In campo maschile, successo dell’Under 23 Samuele Leone (Fas Airport Services – Guerciotti; 58’22”); 19°, 12° U23, Andrea Carbone (Dotta Bile Racing Team; 1h 03’ 09”).

Negli Juniores maschili, vittoria di Mattia Gagliardoni (44’16”); 42° Kristian Blanc (Cx Salus Academy; 50’17”).





Negli Allievi Donne, quarta posizione di Elisa Giangrasso (Guarciotti Salus Development; 26’16”), preceduta da Giorgia Pellizzotti (Sanfiorese; 25’48”), davanti a Nicole Azzetti (Zanolini; 26’04”) e Carlotta Petris (Dp66; 26’11”). Negli Allievi primo anno successo di Filippo Cingolani (Team Cingolani; 31’28”); 29° Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 34’30”).





Negli Esordienti Donne secondo anno, 9° posto di Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team; 29’49”), nella gara vinta da Matilde Carretta (Gs Mosole; 26’36”). Negli Esordienti maschile, piazza d’onore di Miche Careri (Guerciotti Salus Development; 32’50”), attardato di soli 4” dal compagno di sodalizio, Matteo Jacopo Gualtieri (32’30”), con terzo Riccardo Frosini (Valdarnese; 32’40”); 49° Alex Yeuillaz (Cs Lys; 36’16”).





Nei G6 maschile, successo di Luca Ferro (Macario; 19’52”); 19° Learco Hervé Collé (Cs Lys; 23’29”).





Nei Master Fascia 3, è quarto Corrado Cottin (Team Benato; 1h 02’13”), nella gara vinta da Gianfranco Mariuzzo (Santa Marinella; 1h 00’30”).