La prima discesa femminile è stata cancellata per vento

La prima discesa femminile prevista per questo fine settimana non si è potuta disputare a causa delle condizioni meteo. Il forte vento ha reso impossibile il regolare svolgimento della gara, in quanto le condizioni di sicurezza non sarebbero state garantite. La seconda discesa, prevista per domenica, è in programma per domenica alle 11.45.

Franz Julen, presidente del comitato organizzatore: «La decisione di oggi è ancora una volta difficile, ma giusta. Lo sci è uno sport all'aria aperta e per questo ci saranno sempre cancellazioni a causa delle estreme condizioni meteo. La natura ha sempre l’ultima parola, ora faremo tutto il possibile per tenere la discesa di domani».