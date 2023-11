Sci: Tocca a Nufer aprire l’ultimo allenamento sulla Gran Becca

Domani sulla Gran Becca è in programma l’ultima prova cronometrata in vista delle discese femminili di Matterhorn Cervino Speed Opening, previste per sabato e domenica. Le 66 atlete iscritte, in rappresentanza di 17 nazioni, torneranno in pista per riprovare le migliori linee e trovare le traiettorie più veloci in vista del doppio appuntamento di Coppa del Mondo.

Priska Nufer, che oggi ha ottenuto il 34° tempo, sarà la prima ad aprire il cancelletto di partenza della terza e ultima prova cronometrata. Federica Brignone sarà la prima italiana a scendere e indosserà il pettorale 5, appena prima dell’austriaca Nina Ortlieb che aprirà il gruppo delle migliori e precederà l’altra italiana Sofia Goggia, di nuovo pettorale 9. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) e Ilka Stuhec (Slovenia) si ripresenteranno al via con il 10 e l’11, mentre l’austriaca Christina Ager - miglior tempo oggi - scatterà con il 29.

Le altre azzurre: 15 Elena Curtoni, 19 Laura Pirovano, 22 Marta Bassino, 23 Nadia Delago, 26 Nicol Delago, 41 Monica Zanoner, 50 Elena Dolmen, 55 Teresa Runggaldier, 56 Vicky Bernardi, 60 Karoline Pichler e 62 Roberta Melesi.

Le prime gare di discesa femminile della nuova stagione di Coppa del Mondo 2023/24 sono in programma sabato 18 e domenica 19 novembre. Entrambe le gare partiranno alle 11.45.