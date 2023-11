La Monte Rosa SkyMarathon 2024

Per un assaggio del vero skyrunning, la Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta d'Europa, è un must per tutti gli skyrunner. Le date dell'evento 2024 sono il 15-16 giugno con tre gare: la Monte Rosa SkyMarathon, l'AMA VK2, un doppio Vertical Kilometer®, e la nuova aggiunta, la Monte Rosa Vertical, un classico VK - che si svolgeranno tutte ad Alagna Valsesia sul versante italiano della montagna.

La gara principale, la Monte Rosa SkyMarathon, attraversa morene, nevai e ghiacciai per 35 chilometri con un’estenuante salita e discesa di 7.000m fino alla Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa a 4.554m di altitudine.

Le iscrizioni per il 2024 apriranno il 1 dicembre 2023 per gli atleti che hanno già partecipato e completato la gara, e rimarranno aperte fino al raggiungimento delle quote: 200 squadre (400 atleti) per la Monte Rosa SkyMarathon, 300 atleti per l’AMA VK2 e 200 per il Monte Rosa Vertical. Per i nuovi atleti che vorranno partecipare alla Monte Rosa SkyMarathon e agli altri eventi verrà fatto un annuncio separato.

La partecipante più giovane della Monte Rosa SkyMarathon 2023, la tedesca Anna Michel con Tanja Löwenhagen. ©@josemiguelmunoze

Per motivi di sicurezza gli atleti dovranno gareggiare in coppia, in cordata e muniti di micro ramponi nei tratti superiori. Per gareggiare in coppia, trovare il partner giusto è fondamentale. La gara è riservata a 200 squadre da due persone che dovranno presentare un CV attestante la loro esperienza di corsa in montagna. Non adatta ai deboli di cuore, la Monte Rosa SkyMarathon è per chi cerca una sfida alle stelle e una competizione accesa in un contesto spettacolare.

Per mettere la sfida in prospettiva, il record della squadra maschile, stabilito quest’anno, è stato di 4h29’20” e comprendeva la salita più veloce di tutti i tempi alla vetta in 3h06’ da parte degli italiani William Boffelli e Tadei Pivk. Il record a squadre femminile è di 5h51’32” stabilito dall’americana Hillary Gerardi e dalla britannica Holly Page nel 2018.

Nello stesso giorno, sabato 15 giugno 2024, si svolge la quarta edizione dell’AMA VK2, un doppio Vertical Kilometer® che copre metà del percorso della gara principale, 9 km – solo in salita. Il record maschile è di 1h32′13″ dell’italiano Damiano Lenzi e quello femminile di 1h58’57”, di Hillary Gerardi, entrambi stabiliti nel 2021.

​Dove comincia la neve cambia il paesaggio e l’aria si fa più rarefatta… ©Damiano Benedetto Photo

La nuova Monte Rosa Vertical, lanciata con successo quest’anno, si svolgerà domenica 16 giugno 2024. Il percorso parte da Alagna Valsesia fino alla Bocchetta delle Pisse, 2.396m, lungo la nuova pista da sci su sentieri di montagna in salita impegnativi ma senza difficoltà tecniche . La corsa è conforme ai parametri classici del Vertical Kilometer® ed è lunga 5,32 km con 1.150m di dislivello.

Già al lavoro per accogliere partecipanti, sponsor e spettatori dell’edizione 2024 della Monte Rosa SkyMarathon, dell’AMA VK2 e della Monte Rosa Vertical sono: Manuel Gambarini, Organizzatore della gara e Presidente del Comitato Organizzatore AMA insieme al team, alle Guide Alpine, il Soccorso Alpino e tutti i volontari – in montagna e fuori, insieme ai partner istituzionali degli eventi: i Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney La Trinité, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, Visit Monterosa e Monterosa 2000.

Incrociamo le dita e siamo pronti a spuntare la tua lista dei sogni. I corridori qualificati restano sintonizzati per le iscrizioni del 1 dicembre. Le iscrizioni per le altre categorie verranno annunciate in seguito.