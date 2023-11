Sci. Cancellata la prima prova cronometrata sulla Gran Becca per il forte vento

Oggi - mercoledì 15 novembre - Sofia Goggia, Corinne Suter e le altre protagoniste della velocità avrebbero dovuto scendere sulla Gran Becca per la prima prova cronometrata. A causa del forte vento non è però stato possibile effettuare il training. La giuria, composta dai membri della FIS e del comitato organizzatore locale, non ha avuto altra scelta che annullare il programma odierno.

A Breuil-Cervinia il cielo è sereno, gli impianti di risalita sono aperti e diverse atlete hanno avuto la possibilità di sciare in campo libero sulle piste di Cervino Ski Paradise, aperte al pubblico da ieri, martedì 14 novembre.

Per quanto riguarda gli allenamenti ufficiali, un secondo tentativo sarà effettuato giovedì a partire dalle 11.45. Le prime gare della stagione 2023/24 sono previste per sabato e domenica, sempre alle 11.45. La Gran Becca, su cui gareggeranno le regine della discesa libera, è lunga 2910 metri e ha un dislivello di 665 metri.