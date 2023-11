Sci alpino. Raduno del Gruppo Osservati azzurri a Solda

Raduno sciistico del gruppo Osservati azzurri, dal 14 al 18 novembre, a Solda (Alto Adige). Accompagnati dal tecnico Riccardo Grecchi ci saranno anche Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Filippo Segala (Sc Aosta), Pietro Bisello (Sc Gressoney MR).

Gruppo di Coppa Europa e Juniores di Sci alpino femminile in raduno a Solda (Bolzano), dal 15 al 21 novembre. Tra le atlete della rassegna continentale, guidate da Angelo Butelli, ci saranno anche Giorgia Collomb, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) e Annette Belfrond (Cse). Nelle Juniores Tatum Bieler (Cs Carabinieri).

Scialpinismo

Quattro giorni di alleamento, dal 15 al 19 novembre, in Valdisotto (Sondrio) per i gruppi azzurri Under 20 e Under 18 di Scialpinismo. Tra le convocate Clizia Vallet e Alice Maniezzo (Sc C. Gex); nello staff tecnico Gloriana Pellissier e Nicola Invernizzi.