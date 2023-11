Biathlon: Comola, Trabucchi e Bionaz brillano a Sjusjoen

Positivo fine settimana dei biathleti valdostani nelle due gare di Sjusjoen (Svezia); Samuela Comola, Beatrice Trabncchi e Didier Bionaz sfoderano prestazioni di alto livello, sia al poligono, sia sugli sci, tutti a sfiorare l’accesso nei migliori dieci della classifica.

Sabato, nella Sprint, bella vittoria di Lisa Vittozzi (22’21”7; 0 1), a precedere la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (22’24”8; 1 1) e la Ceca Markela Davidova (22’26”6; 0 1). In 13° posizione Samuela Comola (Cse; 23’57”7; 0 2); 17° Beatrice Trabucchi (Cse; 24’05”6; 0 1). Al maschile, successo del fuoriclasse norvegese Johannes Thingnes Boe (25’50”1; 0 1); 35° Didier Bionaz (Cse; 29’26”1; 32).

Oggi, nella Mass start, doppietta norvegese grazie alla carneade Juni Arneklen (37’48”3; 1 0 0 0) e Marthe Krakstad Johansen (a 1”9; 1 0 0 0), con terza Lisa Vittozzi (a 10”6; 0 0 0 0). Al 14° e 15° posto Beatrice Trabucchi (a 1’24”3; 0 0 0 0) e Samuela Comola (a 1’28”8; 0 0 0 0). Al maschile, sono i fratelli Boe a dettare legge, con bis di successi di Johannes Thingnes (38’20”6; 0 0 1 1) e Tarjei (a 9”6; 0 0 0 02); 13° Didier Bionaz (a 1’36”0; 0 0 0 1).

Sci nordico

Si è chiuso, oggi, il trittico di gare Fis a Olos/Muonio (Finlandia), con la 10 km Individuale in skating, con doppietta tedesca grazie a Friedrich Moch (22’55”5) e Anian Sossau (22’59”4), con terzo l’azzurro Davide Graz (23’01”2). Al quinto posto Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 23’04”1); 18° Paolo Ventura (Cse); non ha preso il via Francesco De Fabiani. Nella 10 km Individuale in tecnica classica, successo del finnico Ilvo Niskanen (24’54”4). In 9° posizione Federico Pellegrino (25’46”8); 12° Francesco De Fabiani (Cse; 25’53”6); 32° Paolo Ventura

CdM Sci alpino

A Cervinia vince il maltempo e, dopo l’annullamento della prima Discesa libera transfrontaliera di Coppa del Mondo di Sci alpino Zermatt Cervinia – Matterhorn Cervino Speed Opening, anche questa mattina la seconda gara sulla pista ‘Gran Becca’ è stata cancellata. Nonostante il grande lavoro degli addetti alla pista, la forte nevicata unita al vento, ha costretto la Fis e il Comitato organizzato ad alzare bandiera bianca. Per vedere la prima gara del massimo circuito mondiale bisogna ora attendere la prossima settimana, con protagoniste le donne; nel programma tre prove cronometrate, da mercoledì 15 a venerdì 17; poi, sabato 18 e domenica 19, dalle 11.45, le due Discese libere.