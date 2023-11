Ciclismo: Imprendibile Gaia Tormena: quarta maglia iridata a Palangkaraya

‘Filotto’ di Gaia Tormena (Centro sportivo Esercito), prima in tutti i turni di gara, e primo posto in archivio subito dopo il breve rettilineo di partenza. In finale, il risultato è in ghiacciaia già alla prima curva parabolica artificiale, con la tedesca Marion Fromberger (poi vittima di un incidente) che non riesce a tenere la ruota dell’aostana: Gaia Tormena s’impone con il crono di 1’42”91, a precedere la sorpresa di giornata, l’indonesiana Dara Latifah (a 5”80) e l’olandese Annemoon van Dienst (a 7”89), con quarta Marion Fromberger (a 23”19).

La giornata si era aperta con il miglior crono di Gaia Tormena in qualifica (1’42”660), davanti a Fromberger (a 1”78) e a Dara Tatifah (a 2”63). Nella prima batteria degli ottavi di finale, vittoria di Tormena (1’50”44”) sulla estone Merili Sirvel (a 57/100); ancora prima nei quarti, la portacolori del Centro sportivo Esercito ferma il cronometro sull’ 1’50”45), a precedere Annemoon van Dienst (a 64/100) e, semifinale, sempre in ‘souplesse’ come nei turni precedenti, Tormena (/1’45”58) precede Annemoon van Diest.

Ciclocross

Valdostani ancora protagonisti nella seconda prova della Coppa Piemonte di Ciclocross, disputata oggi a Pasturana (Alessandria).

Dopo la vittoria dell’1 novembre, a Giaveno, bissa il successo negli Juniores Donne Chantal Cuaz (Racconigi Cycling Team), e consolida il primato in classifica generale. Alle spalle della Cuaz, Daria Durante Team Alba Orobia) e Ellis Lazzarin (Team Gauss).

Negli Open maschile, piazza d’onore di Andrea Carbone (Dotta Bike Racing Team), alle spalle di Luca Colnaghi (Bardiani Csf); il piazzamento odierno, Carbone balza al comando della classifica generale.

Negli Allievi maschile, vittoria di Lorenzo Milani (Cicli Fiorin). Al 14° e 15° posto assoluto, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 7° Allievi secondo anno) e Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 8° Allievi primo anno).

Negli Esordienti Donne secondo anno, terzo gradino del podio di Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team), nella gara vinta da Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) davanti a Sofia Campi (Mtb i Cinghiali).