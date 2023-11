Speed Opening: luce verde anche per le gare femminili

La Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) ha dato il via libera al Comitato organizzatore anche per le due discese femminili di Matterhorn Cervino Speed Opening, valide per la Coppa del Mondo e previste per il 18 e 19 novembre. Una settimana fa era invece stato effettuato il controllo neve in vista delle gare maschili, confermate per sabato 11 e domenica 12 novembre.

Le continue precipitazioni nevose di questi giorni (oltre mezzo metro a Cime Bianche Laghi) unite ai depositi creati in primavera e alle basse temperature hanno consentito di preparare al meglio la pista “Gran Becca”, che da una settimana si presenta in condizioni invernali. In questi giorni si fanno sempre più serrati i preparativi, in attesa della prima prova cronometrata di mercoledì 8 novembre.