Ciclismo: Valdostani grandi protagonisti in Piemonte e Toscana

Primo giorno di novembre e ciclocrossisti valdostani impegnati nel Trofeo internazionale Citta di Firenze e nella prima prova della Coppa Piemonte, a Giaveno. In Toscana, non prende il via Filippo Agostinacchio, che venerdì sarà impegnato nella Team relay dei Campionati Europei, a Pontchâteau (Francia) – in belle evidenza Nicole Pesse, Sofia Guichardaz e Mattia Agostinacchio; nel torinese, buone prestazioni di Chantal Cuaz, Mélanie Bosonin e Andrea Carbone, tutti atleti che conquistano un posto sul podio.

A Firenze, nella Open Donne, quarto posto assoluto e seconda Under 23 Nicole Pesse (Fas Airport; 43’36”), con prime due posizioni alle Elite Eva Lechner (Ale Cycling; 42’19”) e Rebecca Gariboldi (Team Cingolani; 42’46”) e terza la U23 Giada Borghesi (Team Lapierre; 43’07”). Al 13° posto, terza Junior, Sofia Guichardaz (Beltrami Tsa Tre Colli; 46’20”); al 21° posto Giulia Challancin (VallerBike; 50’24”).

Negli Juniores, seconda piazza, a soli 2”30 dal vincitore, Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 37’29”) alle spalle di Mattia Proietti Gagliardoni (Fas Airport; 37’27”); in 21° posizione Kristian Blanc (Salus Cx Academy; 52’10”).

A Giaveno, nella prima tappa di Coppa Piemonte, negli Open maschile, terzo assoluto e terzo Under Andrea Carbone (Dotta Bike) preceduto da Giosué Monti (Loris Bike) e Andrea Tibald (Overall Tre Colli Cycling). Al femminile, esordio in categoria Juniores, con la nuova maglia della Racconigi Cycling Team e bella vittoria di Chantal Cuaz, che precede la Under 23 Cecilia Vergano (Dotta Bike) e la Elite Valentina Picca (Scott Sumin).

Negli Juniores maschile, vittoria di Igor De Rienzo (Ucab Biella 1925); in settima posizione Andrea Brunier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno, secondo posto di Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team), dove si registra il successo di Sofia Campi (Mtb I Cinghiali) e terzo gradino del podio che va a Aurora Colombo (Cicli Fiorin Cycling Team).

Nei G6, piazza d’onore a Amélie Cerise (Orange Bike Team) alle spalle di Anna Mombello (Mtb i Cinghiali) e terza Irene Ciavarini (Team Frogs). In campo maschile, gradino alto del podio a Nicolò Maglietti (Mtb I Cinghiali); 8° Claudio Fianco (Orange Bike ).

Da venerdì 3 a domenica 5, spazio ai Campionati Europei di Pontchâteau (Francia), dove a difendere i colori azzurri saranno chiamati i fratelli Agostinacchio, Filippo e Mattia.

Il programma. Venerdì 3 il Campionato Europeo aprirà, alle 15.15, con il titolo della Team relay; il 4, alle 11 Junior Donne; alle 13.30, Under 23 maschile; alle 15, Elite Donne. Chiusura, domenica 5, alle 11, Juniores maschile; alle 13.30 Under 23 Donne; alle 15, Elite maschile.