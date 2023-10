Intenso fine settimana di Ciclocross in Brianza a nel Cremonese

Due giorni di Ciclocross di assoluto livello, ieri e oggi, a Brugherio (Monza Brianza) e a Salvirola (Cremona), dov’erano in programma il 14° Trofeo Coop Brugherio, e il Gran Premio Francesconi, con i valdostani ancora ottimi protagonisti.

Ieri, a Brugherio, negli Open maschile, quinto posto assoluto e primo Under 23, Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 59’10”), nella gara vinta dallo svizzero Timon Ruegg (57’26”) davanti al carabiniere campione d’Italia, Filippo Fontana (57’54”); in 41° posizione Andrea Carbone (Dotta Bike Racing Team). Al femminile, successo di Sara Casasola (Fas Airport – Guerciotti Premac; 42’08”); in 13° posizione assoluta, 5° Under 23, Nicole Pesse (Fas Airport – Guerciotti Premac; 45’39”); 20°, 5° Junior, Sofia Guichardaz (Beltrami Tsa Tre Colli; 46’21”); 38° Giulia Challancin (VallerBike).

Negli Juniores maschile, terzo gradino del podio per Mattia Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 39’19”), alle spalle di Stefano Viezzi (Dp66; 30’47”) che ha preceduto lo svizzero Sven Sommer (Ka Boom; 38’55”); 53° Kristian Blanc (Salus Cx Academy).

A Salvirola, ieri, negli Allievi Donne secondo anno, terza Elisa Giangrasso (Guerciotti Salus Development), nella gara vinta da Carlotta Petris su Camilla Murro, entrambe del Dp66.

Negli Esordienti secondo anno, bella vittoria di Michel Careri (Guerciotti Salus Development) a precedere Riccardo Longo (Team Serio) e Lucio Baccini (Ale Cycling Team). Al femminile, quarta Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team), con podio occupato da Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) su Eva Ghilotti (Team REbel) e Giorgia Sardi (GagaBike).

Oggi, a Salvirola, negli Open maschile, ancora quinto assoluto e primo Under 23 Filippo Agostinacchio (1h 01’44”) con gradino alto del podio al polacco Marek Konwa (1h 01’17”). Al femminile s’impone Eva Lechner (Ale Cycling; 47’29”). Ottava assoluta, 4° Under 23, Nicole Pesse (48’35”); 19° Giulia Challancin (46’10”).

Negli Juniores Donne, successo di Arianna Bianchi (Fas Airport Guerciotti Premac; 42’06”); 10° Sofia Guichardaz (44’20”). In campo maschile, è secondo Mattia Agostinacchio (37’53”), che cede per soli 11” a Stefano Viezzi (37’42”); 37° Kristian Blanc (40’58”).

A Brugherio, oggi, negli Allievi Donne, quinta posizione di Elisa Giangrasso (35’35”) e vittoria che è andata a Nicole Righetto (Velociraptors; 34’20”).

Negli Esordienti secondo anno, bissa il successo Michel Careri (32ì38”) davanti a Riccardo Paolo Nadal (Sanfiorese; 32’40”) e Sebastiano D’Aiuto (Manzanese; 32’51”). Al femminile, è 9° MPlanie Bosonin (41’01”) con gradino alto del podio a Matilde Carretta (Mosole; 37’31”).

Nei Master Fascia 3, vittoria di Corrado Cottin (Team Benato; 45’20”9).