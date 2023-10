Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 avranno un programma ricco di novità e cinque nuovi sport

Le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles promettono di essere un'edizione memorabile, con l'annuncio ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che prevede l'introduzione di cinque nuovi sport nel programma olimpico. Questa scelta rappresenta un equilibrio tra tradizione e innovazione, con l'obiettivo di celebrare il ricco patrimonio sportivo degli Stati Uniti e portare avanti lo spirito olimpico in tutto il mondo.

I cinque nuovi sport che faranno il loro debutto olimpico a Los Angeles 2028 sono: cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash. Questa selezione comprende sia ritorni al passato che novità assolute. Mentre il cricket era parte del programma olimpico a Parigi nel 1900, il lacrosse fece la sua comparsa a St. Louis nel 1904 e Londra nel 1908. D'altra parte, il flag football e lo squash sono completamente nuovi nell'ambito delle Olimpiadi. Il baseball e il softball, invece, sono tornati nell'edizione olimpica a Tokyo 2020.Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha spiegato che la scelta di questi cinque sport rispecchia la cultura sportiva americana e permette di presentare al mondo sport iconici degli Stati Uniti, mentre allo stesso tempo introdurrà sport internazionali negli Stati Uniti.

Questi sport contribuiranno a rendere uniche le Olimpiadi LA28 e apriranno nuove opportunità per il Movimento Olimpico per interagire con atleti e appassionati provenienti da diverse comunità in tutto il mondo.Casey Wasserman, il presidente di LA28, ha sottolineato l'opportunità straordinaria di creare dei Giochi coinvolgenti non solo per Los Angeles ma per il mondo intero. Il programma sportivo riflette questa ambizione e prevede collaborazioni rivoluzionarie con le principali leghe professionistiche, che potranno amplificare la storia olimpica e paralimpica e catturare l'attenzione di un pubblico più ampio.

La selezione di questi nuovi sport è stata effettuata in seguito a un processo dettagliato e ha tenuto conto di criteri di valutazione stabiliti in anticipo, compresa la promozione dell'uguaglianza di genere e l'utilizzo delle strutture esistenti.

È stata coinvolta una vasta gamma di comunità sportive, sia negli Stati Uniti che a livello globale, e sono stati inclusi sport popolari negli Stati Uniti e in tutto il mondo.Inoltre, la Sessione del CIO ha approvato le raccomandazioni relative al pentathlon moderno e al sollevamento pesi. Il pentathlon moderno sarà incluso nel programma sportivo LA28, grazie alla sostituzione dell'equitazione con le corse a ostacoli e agli sforzi di ottimizzazione dell'International Modern Pentathlon Union. Tuttavia, l'Uipm dovrà continuare a modernizzarsi come organizzazione.

Il sollevamento pesi è stato incluso a seguito della decisione della Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi di delegare la gestione antidoping all'International Testing Agency.Un punto di incertezza rimane riguardo alla boxe olimpica a causa della revoca del riconoscimento dell'International Boxing Association (Iba) da parte del CIO.

Non è stato riconosciuto un nuovo organo di governo della boxe olimpica, e quindi, la decisione sull'inclusione della boxe nel programma sportivo di LA28 è stata sospesa.In sintesi, le Olimpiadi di Los Angeles 2028 promettono un'edizione eccezionale con l'introduzione di cinque nuovi sport, combinando tradizione e innovazione per celebrare il patrimonio sportivo degli Stati Uniti e diffondere lo spirito olimpico a livello globale.

Questi Giochi si prospettano come un evento indimenticabile, in cui il mondo potrà scoprire e celebrare un'ampia gamma di discipline sportive.