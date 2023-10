L’ATK Vertical Trail Mont Mary ha chiuso il Défi Vertical

Quasi 350 concorrenti hanno partecipato all’ATK Vertical Trail Mont Mary, ultima prova del Défi Vertical, circuito regionale di gare di sola salita abbinato al Tour Trail della Valle d’Aosta. Ancora una giornata soleggiate e temperature miti sui sentieri di Saint-Christophe, dove non è mancato lo spettacolo.

Nella gara regina di 9.8 chilometri (K2250), successo a tempo di record per William Boffelli, all’arrivo in 1 ora 30’11”, davanti al francese Julien Michelon (1 ora 34’23”) e al valdostano Massimo Farcoz (1 ora 35’39”). In campo femminile gradino alto del podio per Chiara Giovando (1 ora 56’11”), a precedere Camilla Calosso (2 ore 05’38”) e Stéphanie Béthaz (2 ore 07’20”).

K1500 - Vittoria per Emanuele Balmas (1 ora 12’52”) su Jean Luc Perron (1 ora 13’27”) e Daniele Calandri (1 ora 14’52”). Podio femminile formato invece da Clizia Vallet (1 ora 25’35”), Annalisa Faravelli (1 ora 27’05”) e dalla polacca Anna Tybor (1 ora 30’00”).

K1000 - Primo posto per Andrea Dellavalle (42’52”), davanti a Matteo Lora (43’38”) e Gabriele Vergano (44’54”). In ambito femminile prime tre posizioni per Valeria Bruna (55’36”), Katia Perratone (56’26”) e Stefania Canale (57’24”).

K2250 A COPPIE - Successo assoluto per la coppia “Biellese Est Ovest” di Enzo Mersi e Gabriele Gazzetto (1 ora 43’26”), a precedere “I Laghée” di Matteo Molinari e Manolo Pertusini (1 ora 54’25”) e il “Team Leopard - Mountainsicks” di Lorenzo Facelli e Alex Peraudo (1 ora 55’26”). Prima coppia mista la “Coco - David” formata dai francesi Corinne Favre e David Poncet (sesti assoluti in 1 ora 59’54”), prima coppia femminile la “Sustenium Plus” con Claudia Titolo e Giuseppina Marconato (2 ore 24’08”).

A chiudere la giornata le premiazioni dei circuiti regionali, con la consegna dei riconoscimenti ai migliori 10 concorrenti del Tour Trail della Valle d’Aosta e i migliori 5 del Défi Vertical. Premiati anche i finisher, ovvero i concorrenti che hanno concluso tutte le prove di almeno uno dei due circuiti. Durante la cerimonia è stato ricordato Battista Pieiller ed è stato consegnato un riconoscimento in suo ricordo alla moglie Silvana.

TOUR TRAIL VALLE D’AOSTA - In ambito femminile Camilla Calosso ha totalizzato 153,78 punti, lasciando a 149,24 Marcella Pont e a 133,16 Daniela Marchi. Quarta posizione per Gloria Passanante (113,32) e quinta per Elena Soncini (100,57). In campo maschile Lorenzo Rostagno ha raggiunto quota 161,64 punti e preceduto Joel Janin (154,37) e Andrea Dellavalle (153,94). A completare la top 5 Francesco Mura (130,57) e Mattia Joly (128,61).

I finisher del circuito: Camilla Calosso, Marcella Pont, Daniela Marchi, Gloria Passanante, Elena Soncini, Lorenzo Rostagno, Joel Janin, Andrea Dellavalle, Francesco Mura, Mattia Joly, Benoit Chabod, Piero Stefano Falletti, Mario Paonessa, Alex Buchicchio, Ramon Chenal, Mirko Cauteruccio, Andrea Bettinsoli, Michele Piana, Attilio Luboz, Alberto Arzenton, David Ferraris, Luca Petrone, Michele Nania, Luca Tajana, Mirko Fioravanti, Fabio Rigotti e Luca Giovanni Maria Zanderighi.

DÉFI VERTICAL - Vittoria di Stéphanie Béthaz (250,80), davanti a Giuseppina Marconato (237,13) e Maria Elena Mastrolia (213,87). A completare la top 5 Erika Lale Lacroix (213,80) e Lisa Borzani (140,17). Successo di Joel Janin che ha totalizzato 213,27 punti, a precedere Andrea Gorret (210,48) e terzo Clement Deanoz (196,94). Quarto posto per Luca Grometto (189,61) e Rinaldo Navillod (186,33).

I finisher del Défi sono Joel Janin, Andrea Gorret, Clement Deanoz, Luca Grometto, Rinaldo Navillod, Andrea Angelo Therisod, Piero Stefano Falletti, Stefano Versace, Andrea De Filippo, Fabrizio Bocca, Wladjmir Godioz, Michele Nania, Alberto Mainetti, Angelo Martignon, Andrea Medici, Gianluca Testa, Stéphanie Béthaz, Giuseppina Marconato, Maria Elena Mastrolia ed Erika Lale Lacroix.