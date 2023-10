Nuoto: Per Marie Claire Deanoz trionfa a Ischia

Nella giornata di oggi, l'atleta valdostana ha brillato nella disputa dell'ultima tappa dell'Italian Open Water a Ischia. Con 6 km da Procida alla spiaggia dei Pescatori di Ischia, il mare si è presentato in tutta la sua bellezza, offrendo uno spettacolo mozzafiato agli spettatori.

Marie Claire Deanoz ha completato l'ardua gara in un impressionante tempo di 1 ora, 40 minuti e 21 secondi. Questa straordinaria performance ha consegnato all'atleta la medaglia d'oro nella categoria M40 e il nono posto assoluto tra le donne, dimostrando la sua eccezionale forza e resistenza.

Questa vittoria ha rappresentato un trionfo nel challenge finale del circuito, con l'atleta che si è assicurato la prima posizione sia nel Trittico dei Carrugi (comprendente le gare di Genova, Camogli e Noli) nella categoria M40, che nella classifica generale come prima assoluta M40 nelle Hard Swim (gare di lunga distanza da 6/7 km) di tutto il tour.

Deanoz ha attribuito gran parte del suo successo al suo allenatore, Mattia Castiglioni, riconoscendo il suo contributo fondamentale nell'ottenimento di questi risultati straordinari.

Ora, con questo trionfo alle spalle, l'atleta si prepara per una nuova stagione di allenamenti in vista delle sfide che il 2024 porterà, lasciando tutti con l'entusiasmo per vedere cosa il futuro ha in serbo per questo talentuoso sportivo locale.