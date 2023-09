Sport invernali: lo Sc Crammont MB ai vertici delle graduatorie nazionali

Ufficializzate le graduatorie delle migliori società/gruppi militari degli sport invernali della stagione 2022/2023, classifiche che vedono molti sodalizi valdostani ai vertici, soprattutto con i piazzamenti ottenuti dallo Sc Crammont MB.

Nelle posizioni di vertice della classifica generale, come scontato e da consuetudine, i Gruppi sportivi militari; al comando il Centro sportivo Esercito, con un totale di 9.939.192 punti, davanti al Cs Carabinieri (8.443.489) e alle Fiamme Gialle (7.343.043). Quarto posto per le Fiamme Oro (5.935.548), quinto lo Ski club Gardena-Groeden (3.740.154) e, sesto, lo Sc Crammont MB (2.814.556), un risultato ottimo, considerando che il sodalizio presieduto da Ottavio Bieller è in pratica impegnato soltanto nello Sci alpino e nello Snowboard, e solamente a livello giovanile. Al 24° posto lo Sc Gressoney MR; 25° lo Sc Courmaeyeur MB; 29° Lo Sc Pila; 35° il Club de Ski Valtournenche; 37° lo Sc Aosta; 45° lo Sc Val d’Ayas.

Nello Sci alpino, sfuma per poco il podio dello Sc Crammont MB (2.280.769) alle spalle dei Carabinieri (3.372.956), delle Fiamme Gialle (3.202.784) e dello Ski club GardenaGroeden (2.323.948). Quarto posto al Centro sportivo Esercito (2.280.312). In 18° posizione lo Sc Courmayeur MB (1.301.560); 22° lo Sc Pila; 26° lo Sc Aosta; 27° lo Sc La Thuile Rutor; 29° il Club de Ski); 36° lo Sc Gressoney MR; 39° lo Sc Val d’Ayas).

Nel Fondo e Skiroll, tripletta dei Centri sportivi militari, con a comandare le Fiamme Gialle (1.993.121) davanti a Fiamme Oro (1.940.099) e Esercito (1.661.023). Al 13° posto lo Sc Gressoney MR (501.588); 29° e 30° Gs Godioz e Sc Amis de Verrayes; 32° lo Sc Drink; 40° lo Sc Gran Paradiso; 45° lo Sc Saint-Barthélemy.

Anche nel Biathlon podio occupato dai Gruppi militari: il Cs Carabinieri (1.667.553) precede l’Esercito (1.633.046) e le Fiamme Gialle (1.256.927). Al 10° e 11° posto lo Sc Bionaz Oyace (500.389) e lo Sc Brusson (427.732); 19° lo Sc Amis de Verrayes; 25° e 26° il Gs Godioz e lo Sc Granta Parey; 33° lo Sc Champorcher; 38° lo Sc Gran Paradiso.

Nello Snowboard dominio del Centro sportivo Esercito, a quota 1.042.228 punti, seguito dal Madonna di Campiglio (587.556) e dai bergamaschi dello Scalve Boarder Team (569.855). Sesta posizione per lo Sc Crammont MB (350.153); 12° lo We Snowboard Cervinia; 16° l’Aosta Snowboard club; 24° lo Snow Team Courmayeur; 30° lo Sc Courmayeur MB.

Anche nello Scialpinismo scontata la supremazia del Centro sportivo Esercito (1.229.312) sulla coppia lombarda dell’Alta Valtellina (574.844) e della Pol. Albosaggia (571.936). sesto lo Sc Corrado Gex (287.322); 15° lo Sc Gran San Bernardo (120.000).

Nello Sci di velocità, riconferma per i sodalizi valdostani, con al comando lo Sc Azzurri del Cervino (65.220) e Club de Ski (51.572) grazie ai due alfieri Simone Origone e Valentina Greggio; quinta piazza per lo Sc Val d’Ayas (15.848), grazie alle prestazioni di Ivan Origone.