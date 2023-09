Sci alpino: raduno sciistico della squadra Asiva Saas Fee

Cinque giorni di raduno sulla neve, a Saas Fee (Svizzera), dal 26 al 30 settembre, della squadra di Sci alpino del Comitato Asiva.

Con lo staff tecnico – Luca Liore, Peter Angster, Michele Landini – al lavoro ci saranno Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR), Sofia Fumagalli (Club de Ski), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Alessia Vaglio, Anaïs Lustrissy, Pablo Nicolas Russi, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), Filippo Segala (Sc Aosta), Pietro Bisello, Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR), Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB), Peter Corbellini (Club de Ski). Pizzinato, Bisello e Segala sono convocati dalla Federazione, per il raduno del gruppo Osservati.

Biathlon

Doppio impegno per la squadra Asiva di Biathlon, il 27 e 30 settembre, a Bionaz, per due allenamenti atletici, con gli skiroll e al poligono. Sono dodici i biathleti convocati dagli allenatori Marino Oreiller e Gianni Gens: Michelle Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), Chiara Barailler, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Simone Bétemps (Fiamme Gialle), Lorenzo Bonino (Gs Godioz), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

Scialpinismo

Camminata in montagna, a Courmayeur, al rifugio Bertone e Col Sapin, il 2 ottobre; sugli skiroll, il 3 ottobre, a Doues; e ancora una camminata in montagna, il 4 ottobre, a SaintChristophe: i tre allenamenti ai quali si sottoporrà la squadra Asiva di Scialpinismo. Seguiti dall’allenatore Emanuel Conta, al lavoro ci saranno: Alice Maniezzo, Clizia Vallet, Gabriele De Pieri, Elia Demicheli, Davide Gadin (Sc C. Gex).