Ciclismo: Chatal Cuaz sul podio della prestigiosa Cesano – Ghisallo

Oggi, nella prestigiosa quanto impegnativa 18° edizione della Cesano Maderno – Madonna del Ghisallo – memorial Lorenzo Ganassin, corsa su Strada riservata alle categorie Esordienti e Allievi Donne, ha conquistato un posto sul podio. Gara impegnativa, di 44,500 km, al termine di una salita di oltre 16 chilometri con pendenze medie del 3% per arrivare al Santuario delle Madonna del Ghisallo. Arrivo di gruppo, per 52 atlete, regolato da Maria Acuti (Gioca in Bici), con il tempo di 1h 21’30”, alla media di 32,761 km. La vincitrice precede Elisa Bianchi (Flanders Love) e Chantal Cuaz (Cicli Fiorin Cycling Team). In 33° posizione assoluta, 20° Allievi, Elisa Giangrasso (Orange Bike Team). La prova riservata alle Esordienti Donne è stata vinta da Isalbel Sciuva (Cicli Fiorin), che chiude al quinto posto assoluto; non ha preso il via Mélanie Bosonin, colpita da influenza alla vigilia della gara.

Negli Esordienti al maschile, ennesimo successo stagionale nel 42° Trofeo Giovanna Canali – Lambrugo – Ghisallo, dell’eporediese del Madonna di Campagna Simone Brustia, che precede Luca Gugnino (Vigor) e Mattia Olivieri (Quilano Bike). Ottima la sesta posizione, negli Esordienti primo anno, di Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team).



MountainBike

Chiude al 13° posto il quartetto del Gs Lupi Valle d’Aosta - Nathan Evolandro, Federico Bruzzo, Siria Valenti e Luca Sandi – impegnato, venerdì 22, a Siri Nova (Basilicata) nelle finali del Trofeo Coni di Mountainbike. La vittoria è andata al Piemonte, che ha totalizzato 57 punti (27 nel Team relay; 30 nell’Abilità sprint), davanti a Trento (51) e Lombardia (43). Valle d’Aosta che raccoglie 15 punti: 10 nel Team relay e 5 nell’Abilità sprint.

Ciclocross

Gara nazionale di Ciclocross, oggi, a Roccaraso (L’Aquila), prima prova del Mediterraneo Cross, vinta da Filippo Ragonesi (Cycling Café). Buon sesto posto di Andrea Carbone, che difendere i colori del Dotta Bike Racing Team.