Golf: Grande successo per il Pila Cup

Analizziamo tutti i risultati della gara che si è svolta nella giornata di oggi, sabato 23 settembre, presso il Circolo di Pila.

Formula louisiana due giocatori stableford sponsorizzata dalla Pila s.p.a. che ha deciso di mettere in più come premio a sorteggio uno stagionale per andare a sciare quest’inverno.

1° Lordo LETEY-ROSSET 41

1° Netto BIONAZ-BIONAZ 40

2° Netto SCOPACASA-SCOPACASA 40

3° Netto SUBET-GIACHINO 39

1° MISTA WOODALL-BELLINVIA 39

PREMI SPECIALI:

DRIVING CONTEST MASCHILE ROSSET RENE'

DRIVING CONTEST FEMMINILE BLANC ELSA

NEAREST JUNOD FABIO 3,06 m