Trail del Monte San Giorgio, al via Ghiano e Giovando

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 29 ottobre. Tutto pronto per la terza edizione della gara organizzata dalla Piossasco Trail Runners ASD e che quest’anno vede tra gli iscritti anche gli azzurri Gianluca Ghiano e Chiara Giovando



I motori sono caldi e le iscrizioni procedono spedite. Il Mini Trail a iscrizione gratuita e dedicato agli Under14 ha già fatto il boom. Sono infatti, a oggi, circa un centinaio i giovani e giovanissimi che sabato 30 si metteranno alla prova su una della 4 distanze previste (1 km per i più piccini fino a 3 km per i ragazzi delle scuole medie) aprendo così l’entusiasmante weekend del San Giorgio, nel torinese.

Due giornate di festa che coinvolgerà l’intero paese di Piossasco, anche se quella clou sarà senza dubbio domenica 1ottobre quando, a mettersi in gioco, saranno i “grandi”.



LE GARE

Esperti e amatori che potranno scegliere tra lo Short Trail del Monte San Giorgio (15km 900m di dislivello positivo) e la Skyrace (32 chilometri di sviluppo e 2000 metri di dislivello positivo). Il primo, sotto l’egida di UISP, è più corto e meno impegnativo e permette, anche ai meno esperti, di avere un assaggio della gara regina. Il trail lungo, che è gara FISky (Federazione Italiana Skyrunning) e qualificante UTMB 50K, permette di scoprire gli angoli più selvaggi e impervi del Parco Naturale del Monte San Giorgio. L'evento è anche tappa del Corto Circuito Solidale I run for Find the Cure. Tra i big che hanno già dato conferma per partecipare alla gara regina l’azzurro di Skyrunning Gianluca Ghiano, quest’anno Campione del Mondo Under23 Skyrace, e Chiara Giovando, anche lei nei ranghi della FISky e che quest’anno ha messo in tasca, tra le tante vittorie, quella prestigiosa alla Skymarathon 4 Luglio. A corollario di questa giornata a tutto gas è stata organizzata anche una non competitiva aperta a tutti (camminata, corsa oppure camminata insieme ai propri amici a 4 zampe), attraverso i magici boschi del Parco Naturale del Monte San Giorgio. Un percorso panoramico, a tratti selvaggio, di circa 9 km e 200 metri D+.





PACCO GARA E PREMI

Oltre al ricco pacco gara, che comprende una birra artigianale personalizzata e realizzata appositamente per la gara, un cappellino tecnico Crazy-The Original e tanti altri piccoli gadget, l’iscrizione dà diritto al famoso terzo tempo a base di salumi e formaggi tipici e a km0, al servizio massaggi a fine gara, servizi sanitari e docce, oltre a servizio foto gratuite e riprese video con diretta in streaming della partenza, arrivi dei primi e premiazioni. In palio premi in denaro per i primi tre assoluti (maschile e femminile) e un premio speciale per il GPM del Monte San Giorgio.



Sponsor tecnici:Crazy, Topo Athletic e Dynafit

Partner: Joy Running di Pinerolo e Abba Sport di Oulx



Iscrizioni: https://www.piossascotrailrunners.it/trail-monte-san-giorgio/ (link ISCRIVITI)