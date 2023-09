Sport invernali: le quattro tappe del Progetto Ski Everywhere in Valle d’Aosta

Prenderà il via, mercoledì 20 settembre, da Bionaz, il ciclo di attività del Progetto Ski Everywhere, promosso dalla Fisi e riproposto anche quest’anno dal Comitato Asiva.

Quattro giornate a rilevanza territoriale per coinvolgere l’intero territorio e tutti i tesserati Fisi della Valle d’Aosta, con semplici test rivolti agli atleti nati negli anni dal 2011 e 2013 delle discipline nordiche. Con i tecnici Laura Sciarpa (Biathlon) e Edoardo Boscardin (Fondo) gli appuntamenti, tutti dalle 15, sono in programma a Bionaz (20 settembre), Brusson (23 settembre), Verrayes (27 settembre) e Gressan (18 ottobre).

Scialpinismo

Allenamento con gli skiroll, il 20 settembre, a Rapy di Verrayes, del gruppo del Progetto Children di Scialpinismo. L’allenatore Emanuel Conta ha convocato: Eleonora Travaglini (Sc Gran Paradiso), Eleonora Pieiller (Sc St-Barthélemy), Giulia Framarin, Marisol Berger, Alessandro Iacubovici, Pietro Natrella (Sc C. Gex), Christophe Federico e Olivier Roullet (Sc Valgrisenche), Samuel Conta, Fabio e Samuel Pallais, Hervé Plater (Sc Saint-Barthélemy), Elisa Framarin (Sc Courmayeur MB). Il tecnico Emanuel Conta, ha convocato la squadra Asiva - Alice Maniezzo, Clizia Vallet, Gabriele De Pieri, Elia Demicheli, Davide Gadin (Sc C. Gex) per un allenamento con gli skiroll, il 21 settembre, a Doues.

Sci nordico

Doppia seduta atletica, il 19 settembre a Saint-Christophe e il 21 a Bionaz, della squadra Asiva di Fondo. Manuel Tovagliari e Valerio Sorteni hanno convocato: Virginia Cena (Fiamme Gialle), Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso), Corinne Beltrami, Emilie Gontier, Claire Frutaz, Martina Tullia Trentin, Javier Ducret, Fabio Restano, Matteo Maniezzo (Sc Drinj), Mattia Saracco (Sc Brusson), Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo), Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery), Tommaso Cuc (Cs Carabinieri), Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes).