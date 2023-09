SI CHIUDE L'EDIZIONE DEI RECORD DEL TORX®

Era partita all’insegna dei record, non poteva che concludersi con numeri impressionanti. La 14ª edizione del TORX® si è appena conclusa dopo aver entusiasmato, emozionato, tenuto col fiato sospeso, fatto parlare di sé, affollato i sentieri valdostani con atleti, appassionati, amici, tifosi, volontari per dieci giorni. Una gara epica, una festa infinita, mille e una storie da raccontare, un’esperienza da vivere, da ricordare per i mesi a venire.

Più di 2500 atleti iscritti, 80 nazioni presenti sulle linee di partenza di Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean e Saint-Rhémy-en-Bosses, record di atleti al via del TOR330 – Tor des Géants® – per la prima volta sopra quota mille – un totale di 1302 finishers (85 per il TOR450, 621 per il TOR330, 171 per il TOR130, 425 per il TOR30). Tre record caduti: quello del TOR330 limato da Franco Collé di qualche minuto, quello del TOR130 abbattuto di un paio d’ore da Daniel Jung, e quello del TOR450 demolito da Sébastien Raichon di quasi 10 ore.

Numeri che sono la punta dell’iceberg di una manifestazione che coinvolge tutta la Valle d'Aosta ed una grande quantità di persone impegnate in tutti i campi, dalla sicurezza all’assistenza, dalla logistica ai ristori, dall’organizzazione alla comunicazione, dalla direzione di gara alla tracciatura e all’animazione al traguardo e alla partenza: 2500 VolonTOR, 16 guide, 26 medici e 40 infermieri impegnati su più turni, una squadra mobile composta da due soccorritori, una guida e un medico occupata ogni giorno dalle 19 alle 7 nelle zone di criticità, circa un centinaio di MassaggiaTOR, tonnellate di cibo, migliaia di bandierine lungo i percorsi, 4 speaker in 3 lingue, circa 100.000 foto scattate, 61 giornalisti e operatori internazionali presenti, 2.5 milioni di pagine web visitate, 13 comunicati stampa, 200 post e 525 stories tra Facebook e Instagram dall’inizio della gara per una copertura di 6.6 milioni di persone raggiunte, 240 ore di contenuti video in live streaming sulla nuovissima piattaforma TORX® LIVE tra talk in studio, dirette, interviste sul percorso e highlights.

"Il TORX è un’esperienza, una grande avventura sia per chi sta sui sentieri che per chi è nelle retrovie - ha detto Alessandra Nicoletti, presidente di VDA Trailers. Ogni TOR è diverso dall’altro, quest’anno è stato difficile ma bellissimo".

L’edizione dei record del TORX® si è chiusa domenica 17 settembre con le premiazioni dei vincitori di categoria e dei finisher al Parco Bollino di Courmayeur, dando l’arrivederci a una nuova edizione sempre più entusiasmante dal 6 al 15 settembre 2024.