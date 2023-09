Matterhorn Cervino Speed Opening lancia la piattaforma ludica “Gran Becca Fan Room”

Matterhorn Cervino Speed ​​Opening, insieme al partner di fan engagement “LivXp”, lancia “Gran Becca Fan Room”, piattaforma interamente dedicata ai tifosi. Una nuova opportunità per vivere una esperienza in versione online e in anticipo sulle gare di Coppa del Mondo tra Zermatt e Breuil-Cervinia dell’11 e 12 novembre e del 18 e 19 novembre 2023.

Grazie al supporto dei partner italiani e svizzeri, il comitato organizzatore delle gare transfrontaliere offre attraverso la “Gran Becca Fan Room” una sala interattiva in cui i giocatori avranno la possibilità di vincere una serie di premi, creare una lista dei desideri e iniziare a vivere da vicino il Matterhorn Cervino Speed ​​Opening.

Christian Ziörjen, CEO di Matterhorn Cervino Speed ​​​​Opening, è felice di ampliare l’esperienza dei tifosi, inserendo un’attività ludica e interattiva: «La “Gran Becca Fan Room” è un mercato sportivo innovativo per la comunità dello sci. Con questa moderna piattaforma, il Matterhorn Cervino Speed ​​Opening assume un ruolo pionieristico nel panorama sciistico».

Creata dai tifosi per i tifosi, LivXp aiuta le organizzazioni sportive a rendere le relazioni più interattive. Le moderne tecnologie digitali consentono ai fan di interagire attivamente e non solo di osservare in modo passivo un evento. Dopo diverse esperienze di successo in altri sport, LivXp è entusiasta di coinvolgere i tifosi del mondo dello sci.

Ashima Saxena, CEO di LivXp spiega: «In qualità di appassionata di sport invernali e imprenditrice, sono molto lieta di poter sostenere il Matterhorn Cervino Speed ​​​​Opening, un evento innovativo in cui gareggiano sia uomini che donne. La collaborazione è una questione di cuore e siamo orgogliosi di intraprendere questo viaggio insieme».

In palio diversi premi, a iniziare da un'indimenticabile giornata sugli sci con la leggenda dello sci Pirmin Zurbriggen, poi ancora skipass per il comprensorio Matterhorn Ski Paradise, gadget di Matterhorn Cervino Speed Opening e tanti altri premi.