UN TERZETTO GUIDA IL TOR DES GÉANTS®, ARRIVA LA PRIMA NOTTE

Hanno dovuto fare i conti con il caldo, ora hanno davanti a sé la prima notte, sempre ricca di insidie ma che, fortunatamente, li manterrà asciutti e con temperature miti. Dopo le emozioni delle due partenze, il lungo treno dei quasi 1100 Giganti del TOR330 – Tor des Géants® sta iniziando a snodarsi sui sentieri valdostani, tra chi sta battagliando e chi sta vivendo un’esperienza unica. I primi sono passati dalla base vita di Valgrisenche, dopo circa 50 km, alle 17.05 e ne sono usciti 5 minuti dopo. La testa della gara è compatta ed è formata dal terzetto formato da Andrea Macchi, Franco Collé e Sangé Sherpa: il forte nepalese è un esordiente e cercherà di “approfittare” dell’esperienza dei due italiani nella lunga competizione. Ad una decina di minuti di distanza si tengono Julien Chorier, Olivier Romain, Galen Reynolds, Damien Hall, Corneliu Buliga, Gianluca Galeati e Seth Swanson. La gara femminile si sta ora vivendo su un testa a testa tra Sabrina Verjee, vincitrice l'anno scorso, e Jocelyne Pauly, seconda nel 2019, che sono transitate insieme a Planaval. Staccate di qualche minuto ci sono Katharina Hartmuth, Lisa Borzani ed Emma Stuart. NON CAMBIA LA CLASSIFICA DEL TOR450 – TOR DES GLACIERS, GUIDA SEMPRE RAICHON Nessuno stravolgimento in testa alla classifica del TOR450 – Tor des Glaciers, quando gli intrepidi viaggiatori hanno coperto quasi metà del percorso. Sebastien Raichon ha superato il Dortoir Retempio e ha un largo margine su Peter Kienzl, che a sua volta ha distanziato Erwee Tiaan. Florence Golay-Geymond ha intanto raggiunto il Rifugio Grauson, quasi nello stesso momento in cui Amy Sproston è arrivata alla base vita di Cogne, dove deve ancora passare Marina Plavan.