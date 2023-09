CHE L’AVVENTURA ABBIA INIZIO: BUON VIAGGIO AI 1085 GIGANTI DEL TOR330 – TOR DES GÉANTS®

È il sogno di partire, vivere, e forse concludere almeno una volta nella vita il viaggio del TOR330 - Tor des Géants®. Questo viaggio epico ha preso il via per 1085 coraggiosi partecipanti, che avranno l'opportunità di immergersi in questa avventura straordinaria che si protrarrà per quasi una settimana. Sarà un'esperienza unica, un viaggio alla scoperta di sé stessi, all'interno di un contesto unico, in compagnia di altri atleti e con il supporto di oltre 2000 volontari, lungo i sentieri delle Alte Vie 1 e 2 della splendida Valle d'Aosta. Quest'anno è particolarmente speciale, poiché il Tor des Géants® vede la partecipazione di oltre 1000 corridori per la prima volta nella sua storia.

Più di 330 chilometri da percorrere, oltre 24.000 metri di dislivello positivo e negativo, attraversando 34 comuni, conquistando colli e vette, affrontando salite e discese mozzafiato, attraversando laghi, rifugi e basi vita. Questo viaggio sarà un'esperienza incredibile, resa ancor più indimenticabile dai paesaggi spettacolari e dal sostegno incondizionato dei tifosi lungo il percorso. La buona notizia è che le condizioni meteo si preannunciano favorevoli, accompagnando i corridori oggi e domani.

Il Tor des Géants® è anche una competizione di élite riservata ai migliori atleti, che si sono sfidati ieri al Jardin de l’Ange e lottano per una vittoria che rimarrà incisa nella loro memoria per sempre. I primi vincitori sono attesi mercoledì mattina, mentre la gara giungerà alla sua conclusione sabato alle 18.

Con la partenza del TOR330, cresceranno non solo le emozioni ma anche l'offerta di TORX® LIVE, con un aumento dei contributi video e degli aggiornamenti disponibili 24 ore su 24.

SÉBASTIEN RAICHON RICONQUISTA IL TOR450 – TOR DES GLACIERS

La fuga di Peter Kienzl è durata 120 chilometri. Dopo il Rifugio Vittorio Emanuele II, Sébastien Raichon ha deciso di accelerare e ritrovare la sua posizione preferita: in testa alla classifica del TOR450 - Tor des Glaciers. Già al Rifugio Chabod aveva recuperato 20 minuti sull'atleta altoatesino, portandosi in vantaggio di 13 minuti, mentre al Rifugio Grauson il divario è aumentato fino a quasi due ore. Nel frattempo, Erwee Tiaan ha compiuto una grande rimonta, superando i fratelli Gabioud e collocandosi alle spalle di Kienzl. Le loro prestazioni sono impressionanti, con un vantaggio di due ore rispetto ai tempi dell'anno scorso.

La classifica femminile rimane invariata, con la svizzera Florence Golay-Geymond che sta battendo tutti i record dell'anno precedente, passando al Rifugio Chabod con un distacco di oltre 5 ore rispetto a Isabelle Ost nel 2022. Questo ritmo le permette di allontanarsi da Amy Sproston, che è ora indietro di due ore, mentre Marina Plavan si trova al terzo posto con un distacco di un'ora dalla statunitense.