Peter Kienzl allunga in testa al Tor des Glacieres

Se Courmayeur è pronta alla grande festa - mancano poche ore, infatti, alla partenza del TOR330 – Tor des Géants® – la quattordicesima edizione del TORX® è iniziata letteralmente con il botto. A regalare le prime grandi emozioni sono stati Peter Kienzl e Sébastien Raichon, i due atleti intenti a darsi battaglia, fin dallo start, in testa al TOR450 - Tor des Glaciers.

Al termine della prima giornata di corsa al comando c’è l’altoatesino, beniamino del pubblico locale dopo le sue passate partecipazioni al TORX®, che ha percorso i primi 50 km insieme al transalpino, vincitore dello scorso anno, per poi sferrare il suo attacco in mattinata nei pressi del Rifugio Bezzi, in Valgrisenche. Kienzl ha staccato di 6 minuti Raichon e stanno entrambi procedendo a ritmo sostenuto: al Rifugio Vittorio Emanuele viaggiano con tempi di un’ora e mezza più bassi rispetto a quelli di Raichon nel 2022. Dietro di loro, staccati di circa un’ora, i due fratelli Jules Henry e Candide Gabioud.

Molto aperta la corsa al femminile con svariati avvicendamenti al comando della gara. A condurre è la svizzera Florence Golay-Geymond, davanti di una manciata di minuti rispetto all’americana Amy Sproston e all’italiana Marina Plavan, in ritardo di circa due ore. In gara restano 163 atleti, davanti a loro c’è praticamente ancora un intero Tor des Géants® da percorrere, dopo aver quasi coperto la distanza di un Tot Dret.

Presentati i top runners del TOR330 – Tor des Géants®

Una gara per qualcuno, un viaggio per molti, una sfida con se stessi per tutti: saranno oltre 1200, provenienti da 73 nazioni del mondo, gli atleti che si ritroveranno domani, domenica 10 settembre, in Viale Monte Bianco a Courmayeur - alle ore 10 per la prima ondata, alle ore 12 per la seconda – per affrontare i 330km del percorso che si snoda come da tradizione lungo le Alte Vie n°1 e n°2 della Valle d’Aosta.

Mentre sale l’attesa per il conto alla rovescia, i pretendenti al trono vacante di Jonas Russi – lo svizzero, reduce dal recente ritiro all’UTMB, ha dovuto rinunciare a difendere la vittoria dello scorso anno – sono sfilati sul red carpet del Jardin de l’Ange, nel pomeriggio di oggi, in occasione della presentazione dei top runners del TOR330 – Tor des Géants®.

Senza Russi e Corsini (anche per lui forfait dell’ultimo minuto) gli occhi sono tutti puntati su Franco Collé, alla ricerca del quarto sigillo, ma attenzione a non sottovalutare anche gli altri: ci sarà Oliviero Bosatelli, già vincitore di due edizioni, ma anche Galen Reynolds e Andrea Macchi, che cercheranno l’assalto al gradino più alto del podio, dopo averlo soltanto sfiorato, così come Gianluca Galeati. La pattuglia dei pretendenti è ampia e comprende anche Marco Gubert (vincitore della prima edizione della Cursa di Ciclopi), Sangé Sherpa, Lawrence Eccles, Yamamoto Kenichi, Masahiro Ono, Martin Perrier, Damian Hall, Seth Swanson, Julien Chorier, Ho Chung Wong, Danilo Lantermino, Takashi Doi, tutti con lo stesso obiettivo.

In campo femminile la favorita d’obbligo è la vincitrice con record dell’anno scorso Sabrina Verjee. Dovrà fare molta attenzione a Alessandra Boifava, Jocelyne Pauly, Melissa Paganelli, Lisa Borzani, Sophie Grant, Anita Lehman, Elisabetta Negra, Katharina Hartmuth, Emma Stuart, Oksana Riabova.