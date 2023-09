All Around eMTB Bosch: si entra nel vivo della competizione negli splendidi scenari valdostani

Manifestazione sportiva dedicata ai possessori di mountainbike elettriche con un percorso ad anello che si snoda lungo il perimetro della Media e Bassa Val d’Aosta per concludersi nuovamente nel capoluogo domenica 10 settembre.



La gara si avvale anche quest’anno del supporto di Bosch, title sponsor dell’evento, della Regione Valle d’Aosta, dei Comuni coinvolti, oltre che di alcune eccellenze della cultura gastronomica locale: Les Bières du Grand St. Bernard, il Consorzio dei Produttori della Fontina DOP e la panetteria Bovio.



Nelle prime due frazioni All Around eMTB Bosch 2023 ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una semplice competizione: è infatti una miscela entusiasmante e unica di gara e di viaggio in una cornice paesaggistica indimenticabile, con il sapore della grande avventura con atleti provenienti da tutta Europa.

I primi riscontri



Le prime due tappe, Aosta-Cogne (28 km) e Cogne- Gressoney (60 km), sono state dominate da un “veterano” della gara, il fortissimo trentino Martino Fruet, penalizzato da un problema alla bici nell’edizione 2022, ma molto determinato a rifarsi quest’anno, e da una new entry, il giovane campione francese Théo Charmes. Terzo un altro dei protagonisti della scorsa stagione, Kevin Bettineschi, rider della Valcamonica.