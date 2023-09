Mountain Bike: Berta, Pesse e Vittone in Coppa del Mondo a Les Gets

Tappa di Coppa del Mondo di MountainBike, dal 7 al 10 settembre, a Les Gets – Les Portes du Soleil, in Francia, dove saranno impegnati Martina Berta, Nicole Pesse e Andreas Vittone.

Il programma. Giovedì 7, alle 17.30 e 18.15, l’Xcc Under 23, rispettivamente femminile e maschile; venerdì 8, alle 18.15 e 19, l’Xcc Elite; chiusura domenica 10, dalle 9, con il Cross country olimpico Under 23 maschile (con Andreas Vittone che il sabato festeggerà il suo ventiduesimo compleanno); alle 11 Under 23 Donne; alle 13 Elite Donne e, alle 15.30, Elite maschile.

Strada

Positiva uscita nel cuneese, a Verzuolo, sabato 2 settembre, del Cs Lys, impegnato con alcuni atleti nella ‘Primi Sprint Strada’, corsa riservata ai Giovanissimi.

Nei G6, piazza d’onore di Learco Hervé Collé, alle spalle di Jacopo Martino (Ardens Cycling), con terzo posto a Samuel Novello (Vigor).

Nei G5 femminile, unica concorrente Alessia Pellicanò (Cs Lys). In campo maschile, secondo posto di Mattia Milanaccio, gara vinta da Andrea Racca (Ardens Cycling), e terza piazza a Mattia Marchisio (Alba Bra).

Nei G4, terzo gradino del podio a Martino Domatti, preceduto da Gabriele Cherchi e Edoardo Zavatero, entrambi del Pedale Canellese.

Nei G3, ancora un terzo posto, grazie a Alessandro Canale Clapetto, nella gara vinta da Matteo Ratto (Piossasco) davanti a Fabio Giordano (Vigor). Nei G1, vittoria di Lorenzo Conte (ARdens Cycling); 5° Christian Canale Clapetto. Nella classifica per società, secondo posto ai valdostani del Cs Lys.

In programma, il 10 settembre, la 55° Coppa d’oro, corsa su Strada di 88 km riservata agli Allievi, con partenza e arrivo a Borgo Valsugana (Trento). Al via Kristian Blanc (Madonna di Campagna), Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing).