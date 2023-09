Ciclismo: Fine settimana positivo per Mattia Agostinacchio e Kristian Blanc

Ancora una domenica positiva per Mattia Agostinacchio e Kristian Blanc, entrambi nei migliori dieci della classifica nella gare riservate alla categoria Allievi, il primo in Toscana, il secondo nel bergamasco. Fuga a tre per decidere il podio della 75° edizione della Coppa Dino Diddi, ad Agliana (Pistoria), di 94 km, percorsi alla media di 38,996 kn/h.

A imporsi, in 2h 24'40", ê stato Michele Pascarella (Team Cesaro), a precedere di 2 e 3" i compagni di fuga Roberto Capello (RApp. Piemonte) e Mattia Fracasso (Rappr. Veneto. Volata per il quattro posto, attardato di 20", sprint vinto da Alessio Magagnotti (Rappr. Trento), con Mattia Agostinacchio (Xco Project - Francesconi Racing) che chiede con un'ottima ottava posizione. Volata di gruppo nel 4° Trofeo Artcosmetics di Fornovo San Giovanni (Bergamo), di 75 km, percorsi alla media di 41,284 km/h.

Ottimo quinto posto di Kristian Blanc (Madonna di Campagna) nella gara vinta da Fabio Tettamanti (Alzate Brianza) davanti a Davide Gileno (Biassono) e Simone Siori (Trevigliese).