Il Gran Paradiso Vertical è di Ben Rothery e Sara McCormack

Penultima prova del Défi Vertical, oggi (sabato), a Valsavarenche, dove 79 concorrenti hanno corso il Gran Paradiso Vertical. La gara di 3,9 chilometri, partita dal rifugio Tètras Lyre con arrivo posto alcune centinaia di metri sopra il Vittorio Emanuele, è stata vinta da Ben Rothery e Sara McCormack.



La prova maschile è stata dominata da Ben Rothery che ha chiuso in 43’54” e con un minuto e 55 secondi di vantaggio su Pietro Segor; terzo gradino del podio per Joel Janin che ha accusato 1’59” e incrementato il vantaggio nella classifica del circuito su Andrea Gorret, quarto a 2’54”. Quinta posizione per Fabien Champretavy, staccato di 3’30”.



Sara McCormack si è invece aggiudicata il vertical femminile con il crono di 48’42”, valso il settimo posto assoluto. Anche in questo caso vittoria netta su Lisa Borzani che è arrivata in 55’05”. Terzo posto per Giulia Collavo (57’18”), quarto e quinto per Stéphanie Béthaz (1 ora 00’38”) e Giuseppina Marconato (1 ora 01’48”), le prime due atlete dell’attuale classifica del Défi Vertical.



Il circuito regionale di gare di sola salita si chiuderà domenica 15 ottobre con il vertical Mont Mary. Al termine della prova di Saint-Christophe, le premiazioni finali del Défi Vertical e del Tour Trail Valle d’Aosta.

CLASSIFICA