Golf: "Protagonisti a Courmayeur" presenta la Ryder Cup 2023

La rassegna di appuntamenti “Protagonisti a Courmayeur” prosegue con la presentazione della Ryder Cup 2023, il torneo golfistico internazionale che si disputa ogni due anni a partire dal 1927. La Ryder Cup, che ha cadenza biennale, è l’unica manifestazione sportiva nella quale l’Europa gareggia sotto un’unica bandiera e si disputa di norma in Gran Bretagna o negli USA. Quest’anno, la competizione golfistica dalla storia quasi centenaria, sarà ospitata a Roma: si tratta di un evento eccezionale in quanto solo in altre due occasioni (Spagna 1997 e Francia 2018) la Ryder Cup si è svolta fuori dai confini inglesi e, più precisamente, in Europa continentale.

Sabato 2 settembre alle ore 18:00, il giornalista Massimo De Luca presenterà la 44° edizione della Ryder Cup che, quest’anno, verrà disputata al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Ospite dell’evento sarà Pasqualino De Luca, Presidente del Golf Club di Courmayeur, che introdurrà la partecipazione via collegamento di: Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023; Edoardo Molinari, golfista professionista che gioca principalmente sul DP World Tour (il massimo circuito europeo maschile) e tra i Vicecapitani, insieme al fratello Francesco, della squadra europea della Ryder Cup, nonché fondatore della Edoardo Molinari Golf Academy.

Alla conferenza seguirà la premiazione della gara CVA Pro-AM, che si svolgerà al Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses il 1° e 2 settembre. Premieranno le sei squadre vincitrici il Sindaco di Courmayeur Roberto Rota, l’Amministratore Delegato di CVA Giuseppe Argirò, Il Direttore Generale di CVA Enrico De Girolamo e il Direttore del Golf Club Antonio Barone.

Il format “Protagonisti a Courmayeur”, nato su iniziativa di CVA S.p.A., con il contributo di Courmayeur Mont Blanc, della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e di aCOURMA!, vuole essere un'occasione per immergersi in dibattiti sui grandi temi di attualità in un confronto diretto con professionisti, autori, economisti, sociologi, giornalisti, ricercatori, personaggi di spicco delle istituzioni e della società. L’appuntamento è presso Jardin de l’Ange a Courmayeur ogni fine settimana fino al 18 settembre 2023.

Il programma completo della rassegna Protagonisti a Courmayeur è sempre aggiornato e consultabile al sito www.protagonistiacourmayeur.org