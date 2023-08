Sopralluogo FIS sulla "pista 26" di Breuil-Cervinia

Gli occhi della Federazione Internazionale Sci e Snowboard restano puntati sulle piste del comprensorio sciistico Cervino Ski Paradise. Dopo la visita dei responsabili dello sci alpino sulla “Gran Becca”, pronta a ospitare le gare di Matterhorn Cervino Speed Opening, martedì a Breuil-Cervinia sono arrivati i tecnici dello snowboard cross.

All’ispezione estiva hanno partecipato Alberto Schiavon, assistente FIS del direttore di gara Uwe Beler, il presidente e amministratore delegato di Cervino Spa Federico Maquignaz, la presidente del comitato organizzatore Monica Meynet e i tecnici della società We Snowboard Cervinia.

Durante il sopralluogo sulla “pista 26” è stata presentata la rinnovata linea di innevamento che agevolerà la preparazione del pendio che sabato 16 dicembre 2023 ospiterà la seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboard cross. È inoltre stato definito l’orario di partenza, fissato alle 10.15 per evitare la sovrapposizione con la discesa maschile della Val Gardena, così com’è già stato opzionato l’eventuale giorno di recupero per domenica 17 dicembre. Solo in un secondo momento verrà stabilito se lo snowboard cross femminile e quello maschile si svolgeranno con batterie da quattro o da sei concorrenti; molto dipenderà dalla larghezza della pista disponibile.

Il lavoro del comitato organizzatore è iniziato da mesi e la FIS ha espresso grande soddisfazione per quanto finora portato a termine e ha inoltre sottolineato l’importanza di effettuare una serie di interventi con ampio anticipo.

Con ogni probabilità la maggior parte degli atleti e delle squadre arriveranno in Valle d’Aosta già il lunedì, subito dopo la conclusione della prima tappa del circuito che si svolgerà nella vicina Les 2 Alpes. Dunque un’altra notizia positiva per l’intera Valtournenche che accoglie sempre con grande interesse un circuito di dimensioni diverse rispetto a quello dello sci alpino, ma comunque capace di veicolare l’immagine della località nel mondo.