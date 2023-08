La FIS in visita alla "Gran Becca"

All’ispezione, oltre a FIS e organizzatori hanno partecipato anche i rappresentanti delle due Federazioni nazionali (Swiss Ski e Fisi) e gli uomini della produzione televisiva di SRG. Tutti hanno potuto constatare i progressi fatti dalle due località che si preparano a ospitare le gare maschili (11/12 novembre) e quelle femminili (18/19 novembre).

I due direttori di gara FIS, Markus Waldner per gli uomini e Peter Gerdol per le donne, hanno avuto un’impressione positiva: «Il comitato organizzatore locale è in regola con i lavori di preparazione. Rispetto alle gare programmate lo scorso autunno, sono state apportate significative migliorie sia sulla Gran Becca che nell'area organizzativa. Siamo ottimisti sullo svolgimento, a novembre, delle prime gare di Coppa del Mondo sul Cervino».

Franz Julen, presidente del comitato organizzatore: «Grazie alla collaborazione di due Paesi, stiamo organizzando un evento che non può essere paragonato a nessun'altra gara di Coppa del Mondo di sci in termini di complessità gestionale. Il feedback positivo della FIS ci dimostra che siamo sulla giusta strada. A novembre saremo pronti ad accogliere i circuiti di Coppa del Mondo a Zermatt e Breuil-Cervinia».

Eccellenti condizioni di allenamento estivo

Nelle ultime settimane gli atleti della Coppa del Mondo di sci alpino hanno trovato ottime condizioni di allenamento nel comprensorio sciistico estivo di Zermatt. A differenza dell'anno precedente, gli impianti hanno potuto funzionare ininterrottamente per tutta l’estate. La nuova funivia 3S "Matterhorn Glacier Ride II” inaugurata il 1° luglio 2023, che porta da Testa Grigia al Klein Matterhorn, offre un notevole valore aggiunto all’area.

Numero limitato di biglietti e Sunrise Fan Zone

I biglietti per le singole giornate di gara di "Matterhorn Cervino Speed Opening" sono disponibili su www.speedopening.com. Ben due terzi delle discese sono visibili dalle tribune e dal "Cime Bianche Corner" nella zona d'arrivo dei Laghi Cime Bianche, cosa che non accade in nessun'altra gara di Coppa del Mondo. I biglietti sono disponibili solo in prevendita, non sarà possibile acquistarli in loco. Vista la limitata capacità di spettatori nella zona di arrivo, a Testa Grigia - zona di confine - sarà allestita la "Sunrise Fan Zone" provvista di video wall. L’ingresso è gratuito.