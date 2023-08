Tor Fehta dou Lar: Si corre ad Arnad giovedì 24 agosto

La corsa è organizzata dall'Atletica Monterosa in ricordo di Mauro e Giuseppe Fogu, fondatori di questa squadra e animatori della corsa in montagna in Valle d’Aosta, una gara che è anche intitolata alla memoria di Walter Canepa, storico speaker della corsa in montagna canavesana.

La gara è valida per il circuito canavesano UISP specialità corsa su strada collinare

I vincitori delle 2 ultime edizioni sono stati Nicolò Fontana e Federica Barailler.

Preiscrizioni sul sito www.atleticando.net

Iscrizioni sul posto al costo di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi, a partire dalle ore 16,30 in località La Keya.

Partenza gare giovanili alle 18, per gli adulti alle 19.

Per ulteriori informazioni Renzo tel. 3482267530 (fonte Runningpassion)