Il tentativo di Nadir Maguet nella salita al Monte Cervino è sfociato in un fallimento, con le cause del suo insuccesso che si concentrano su diverse variabili. Maguet, animato dal desiderio di coronare un sogno da tempo nel cassetto, si è trovato a fronteggiare una delle giornate più calde dell'estate, un fattore che ha ostacolato notevolmente il suo progresso.

Il suo cronometro segnava un tempo di 2 ore, 57 minuti e 21 secondi, che, nonostante sia il terzo miglior tempo mai registrato, non è stato sufficiente per affrontare il percorso di circa 14 km con un dislivello positivo di circa 2500 metri, che culmina a 4478 metri di altitudine presso la croce della Gran Becca, prima di scendere verso la chiesa di Cervinia.

In particolare, il momento dell'ascesa è stato caratterizzato da un ostacolo significativo legato alle temperature eccezionalmente elevate di questa stagione estiva. Questo clima avverso ha limitato la sua performance, impedendogli di realizzare un tempo competitivo. Anche se Maguet è riuscito a completare l'ascesa in 2 ore e 6 minuti e 30 secondi (in confronto al tempo di Kilian Jornet di 1 ora, 56 minuti e 15 secondi), ha dovuto affrontare sfide nella discesa che ha seguito. Nonostante il suo recupero di tempo nella fase di discesa, il ritardo accumulato durante la fase di ascesa è rimasto determinante per il risultato finale.

L'anno in cui si è svolto il tentativo rappresentava un decennio dal record impressionante stabilito da Kilian Jornet il 20 agosto 2013, che aveva fermato il cronometro a un eccezionale tempo di 2 ore, 52 minuti e 2 secondi. Questo primato aveva abbattuto significativamente il precedente record di 3 ore e 14 minuti, stabilito nel 1995 dal valdostano Bruno Brunod. In questa occasione, sia Manuel Merillas, alpinista spagnolo, che Nadir Maguet, alpinista valdostano, si erano proposti di sfidare il Cervino. Entrambi, con caratteristiche e abilità che li rendevano idonei a tale impresa, si erano posti l'obiettivo di abbattere il record.

La sfida di affrontare il Cervino è da considerarsi un'impresa di proporzioni notevoli. Il percorso di 14 km con un dislivello positivo di 2500 metri, con partenza e arrivo presso la chiesa di Cervinia, presenta una complessità tecnica e un'esposizione che richiedono abilità alpinistiche elevate. Mentre un alpinista medio, assistito da una guida, potrebbe affrontare questo percorso in due giorni, atleti con elevate capacità tecniche e resistenza potrebbero raggiungere la vetta in 12 ore, impiegandone almeno 8 per la discesa.

Manuel Merillas e Nadir Maguet hanno adottato approcci differenti al tentativo di abbattere il record. Merillas ha tentato l'impresa in solitaria, senza supporto esterno, ma ha dovuto affrontare condizioni sfavorevoli come la roccia bagnata e lunghe code di alpinisti lungo il percorso. Il suo tempo di 3 ore, 12 minuti e 40 secondi, sebbene non abbia raggiunto il primato di Jornet, rappresenta comunque una prestazione di alto livello. Maguet, d'altra parte, ha adottato un approccio simile a quello di Jornet, studiando attentamente la montagna e ricevendo supporto da guide alpine locali. Tuttavia, l'ostacolo principale che ha compromesso il suo tentativo è stato il gran caldo, che ha reso la sua impresa ancora più ardua.

La sfida di abbattere il record di Kilian Jornet nella salita al Monte Cervino si è rivelata un'impresa estremamente impegnativa, resa ancora più difficile dalle sfide climatiche incontrate durante il tentativo di Nadir Maguet. Nonostante il suo impegno e le abilità dimostrate, il gran caldo ha reso insormontabili le difficoltà del percorso, portando al fallimento del suo tentativo.